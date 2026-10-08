UHAPŠEN BRITANSKI MARINAC, OPTUŽEN DA JE RADIO ZA STRANU SILU! Pripadnik Kraljevske mornarice osumnjičen da je planirao da preda poverljive informacije
Pripadnik Kraljevske mornarice optužen je za pribavljanje poverljivih informacija koje je planirao da oda stranoj sili, saopštila je londonska policija.
Osumnjičeni, dvadesetčetvorogodišnji Tedi Jang, uhapšen je u utorak u svom domu u Bedfordširu, severno od Londona.
Jang je optužen za dva krivična dela prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti, uključujući pribavljanje zaštićenih informacija u periodu od 6. novembra 2024. do 21. maja 2025. godine.
Tokom tog perioda, Jang je navodno pribavljao, kopirao, snimao ili zadržavao zaštićene informacije za račun strane sile.
Optužbe nisu povezane sa nedavnim incidentom u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) Ferford, odakle su američki bombarderi izvodili napade na Iran.
Britanska policija je uhapsila sedam osoba nakon što su 27. septembra u blizini te baze zaustavljena tri sumnjiva kombija.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)