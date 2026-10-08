Dodajte Kurir u vaš Google izbor

KRIVIČNA DELA IZ ZAKONA O NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI

KRIVIČNA DELA IZ ZAKONA O NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI

Slušaj vest

Pripadnik Kraljevske mornarice optužen je za pribavljanje poverljivih informacija koje je planirao da oda stranoj sili, saopštila je londonska policija.

Osumnjičeni, dvadesetčetvorogodišnji Tedi Jang, uhapšen je u utorak u svom domu u Bedfordširu, severno od Londona.

Jang je optužen za dva krivična dela prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti, uključujući pribavljanje zaštićenih informacija u periodu od 6. novembra 2024. do 21. maja 2025. godine.

Tokom tog perioda, Jang je navodno pribavljao, kopirao, snimao ili zadržavao zaštićene informacije za račun strane sile.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Britanska policija je uhapsila sedam osoba nakon što su 27. septembra u blizini te baze zaustavljena tri sumnjiva kombija.