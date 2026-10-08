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Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio je u četvrtak pacifičku ostrvsku državu Vanuatu, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS).

Epicentar zemljotresa nalazio se oko 110 kilometara istočno od Luganvila, drugog najvećeg grada u ovoj pacifičkoj ostrvskoj državi, navodi USGS.

Prema proceni američke službe, rizik od odrona i broj ljudi koji su bili izloženi posledicama zemljotresa bili su niski.