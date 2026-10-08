Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio je Vanuatu, saopštio je američki Geološki zavod (USGS)
Planeta
AMERIKANCI SE HITNO OGLASILI: Snažan zemljotres pogodio ostrvsku državu, udarilo žestoko
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Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio je u četvrtak pacifičku ostrvsku državu Vanuatu, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS).
Epicentar zemljotresa nalazio se oko 110 kilometara istočno od Luganvila, drugog najvećeg grada u ovoj pacifičkoj ostrvskoj državi, navodi USGS.
Prema proceni američke službe, rizik od odrona i broj ljudi koji su bili izloženi posledicama zemljotresa bili su niski.
Zemljotresi su česti u Vanuatuu, arhipelagu koji se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, području intenzivne seizmičke aktivnosti koje se prostire kroz jugoistočnu Aziju i preko basena Tihog okeana.
(Kurir.rs/channelstv.com)
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