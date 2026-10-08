Dragi prijatelji! Da li ste ikad čuli za grad Jivu, poznat i kao "supermarket sveta" gde se mogu nabaviti najraznovrsniji proizvodi?

Jivu se nalazi na jugoistočnoj obali Kine, u provinciji Džeđijang. Osamdesetih godina prošlog veka, u Jivuu je uspostavljen Međunarodni trgovinski grad. Danas na više od osam miliona kvadratnih metara sa preko 80 hiljada radnji prodaje više od 2,1 milion proizvoda iz 26 kategorija. Zbog toga su ga Ujedinjene nacije, Svetska banka i Morgan Stenli proglasili ''najvećim svetskim tržištem sitne robe''. Ako biste tržište obilazili osam sati dnevno i u svakoj radnji proveli samo tri minuta, trebalo bi vam više od godinu dana da ga celog obiđete.