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NATO bi mogao da zatvori Rusiji pristup Baltičkom moru u roku od nekoliko sati ako Moskva pokrene napad na alijansu, presecajući pomorsku rutu kojom se prevozi oko 60% ruskog izvoza nafte pomorskim putem, izjavio je estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna za list "Tajms" 7. oktobra.

Tajms je objavio da bi saveznička blokada rute između Estonije i Finske prekinula jedan od najvažnijih ekonomskih i vojnih koridora Rusije. Ruski brodovi koji isplovljuju iz Sankt Peterburga koriste baltičku rutu da bi stigli do otvorenih voda, dok isti prolaz povezuje Rusiju i sa Kalinjingradom.

Kalinjingrad Foto: Shutterstock

"Možemo u roku od nekoliko sati da formiramo snage od 50.000 iskusnih vojnika", rekao je Cahna za Tajms. "Mogli bismo da zatvorimo izlaz na Baltičko more u roku od nekoliko sati. Ovo je vitalna arterija za rusku ekonomiju".

Cahna je naglasio da bi takve mere usledile nakon ruskog napada kojim bi se aktivirala klauzula o kolektivnoj odbrani iz Člana 5 NATO-a, a ne da bi služile kao preventivna akcija alijanse.

On je opisao prikazivanje NATO-a kao ofanzivne organizacije kao „apsurdno“, napominjući da alijansa ima operativne planove za odgovor na rusku vojnu agresiju.

"Ako Rusija započne rat, onda imamo planove i praktične mere koje možemo preduzeti", izjavio je Cahkna.

Prema pisanju lista "Tajms", članice NATO-a nisu pokušale da zatvore rutu pod trenutnim uslovima jer nastavljaju da deluju u skladu sa međunarodnim pravilima koja regulišu pomorski pristup.

Cahna je tvrdio da bi direktan ruski napad fundamentalno promenio tu proračunicu.

"Izgubiće svoju vitalnu arteriju. Crno more je već zatvoreno. Za Rusiju je [Baltičko more] egzistencijalno", rekao je za Tajms.

Nekoliko meseci ranije, Cahna je tvrdio da ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte i vojne objekte pogađaju ključnu ekonomsku žilu kucnu liniju za Moskvu.