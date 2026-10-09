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Dva letonska državljanina sa prebivalištem u Velikoj Britaniji uhapšena su zbog sumnje na upad na privatni posed u vazduhoplovnoj bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u Kembridžširu, saopštila je policija.

Dvojica muškaraca su pronađena kada su bezbednosne patrole u blizini baze RAF Molsvort pronašle napušteno vozilo i mali prolom u ogradi.

Oni su locirani i uhapšeni u 2 časa ujutru, prenosi Gardijan.

U saopštenju, policija je navela da slučaj istražuju policajci iz Odeljenja za borbu protiv terorizma.

"Veoma smo svesni nedavnog povećanog interesovanja i zabrinutosti oko vojnih lokacija, ali u ovoj fazi nema ničega što bi ukazivalo na to da je ovaj incident povezan sa događajima u RAF Ferford prošle nedelje", rekla je šefica londonskog tima za borbu protiv terorizma Helen Flanagan.

U bazi Ferford na jugozapadu Engleske, koju koriste američke snage za napade na Iran, 27. septembra je proglašena vanredna situacija, a pet muškaraca je uhapšeno u njenoj blizini, zbog sumnje da su počinili krivična dela prema Zakonu o eksplozivima.