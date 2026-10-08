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Palestinski parlamentarni izbori, zakazani za 28. novembar, trebalo bi da budu odloženi, prenele su pan-arapske novine Al-Kuds Al-Arabi.

Prema navodima, objava o tome u očekuje se naredne sedmice, pre roka za podnošenje izbornih lista, 13. oktobra.

U izveštaju se navodi da će dekretom predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa kojim se naređuje odlaganje verovatno biti određen i novi datum izbora.

Kako se navodi, odlaganje dolazi usred sastanaka održanih u Kairu poslednjih dana između predstavnika različitih palestinskih frakcija, uključujući Fatah, Hamas, Palestinski islamski džihad i Narodni front za oslobođenje Palestine.

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Mahmud Abas Foto: EPA/ALEXEI NIKOLSKY /SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY

Strane su se navodno tokom sastanaka složile da izbore treba odložiti.

Izvor koji je razgovarao sa novinama rekao je da bi odlaganje pružilo bolju priliku za potencijalno pomirenje između Fataha i Hamasa.

Kako ocenjuje Tajms of Izrael, primetno je da je Hamas nedavno objavio da bi mogao da učestvuje na izborima kao deo zajedničkog bloka sa pristalicama Mohameda Dahlana, dugogodišnjeg Abasovog rivala koji je pobegao sa palestinskih teritorija pre 15 godina.

Ovaj potez je povećao mogućnost da će Abas zabraniti Hamasu da učestvuje na izborima, kao što je to učinio na lokalnim izborima održanim pre nekoliko meseci.

Kurir.rs/Agencije

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