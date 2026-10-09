Sun Sjaobo, šef kineske delegacije i generalni direktor Odeljenja za kontrolu naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Kine, juče je na 81. sednici Generalne skupštine UN za razoružanje i međunarodnu bezbednost izjavio da je ubrzana japanska remilitarizacija postala faktor koji preti regionalnom miru i stabilnosti.

Sun je rekao da se ove godine navršava 80 godina od otvaranja Tokijskih suđenja. „Japan se tada pridružio Ujedinjenim nacijama pod pretpostavkom priznavanja svojih militarističkih zločina i prihvatanja celokupnog sadržaja Povelje UN. Međutim, aktuelna japanska vlast poriče svoju istoriju agresije i veliča ratne zločince iz Drugog svetskog rata, dok istovremeno nastavlja vojno jačanje i ubrzava remilitarizaciju, čime postaje faktor koji preti regionalnom miru i stabilnosti”, istakao je Sun.

Dodao je da su istaknuti japanski zvaničnici otvoreno iznosili arogantne izjave o posedovanju nuklearnog oružja i da pokušavaju da napuste „tri principa neproliferacije", što predstavlja ozbiljnu provokaciju i gaženje međunarodnog sistema neširenja nuklearnog oružja. „Japanski predlog da se iz Povelje UN izbriše klauzula o neprijateljskoj državi najnoviji je primer osporavanja posleratnog međunarodnog poretka pod maskom nacionalne normalizacije”, rekao je Sun. Istakao je da bi Japan trebalo da se duboko zamisli nad svojom istorijom agresije, da potpuno prekine veze sa militarizmom, temeljno napusti svoje pokušaje remilitarizacije i da ispuni svoje međunarodne pravne obaveze o neširenju nuklearnog oružja.