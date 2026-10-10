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Laburistička kandidatkinja Sagal Abdi-Sali pobedila je na dopunskim izborima u centralnoj londonskoj izbornoj jedinici Holborn i Sent Pankras sa 12.292 glasa, dok je lider Zelene partije Zek Polanski osvojio 8.928 glasova.

Laburistička partija britanskog premijera Endija Bernama ostvarila je na taj način pobedu na izborima za poslaničko mesto koje je upraznio bivši lider te stranke Kir Starmer, preneo je danas Rojters.

Očekivalo se da će Laburisti zadržati ovo mesto, a Bernam nastoji da popravi rejting svoje stranke među glasačima u velikim gradovima, nakon povlačenja njegovog prethodnika i stranačkog kolege Starmera.

Iako je glavni rival Laburista u nacionalnim anketama trenutno populistička Reformistička partija, vladajuća stranka pokušava da učvrsti podršku među glasačima levog opredeljenja koji su se okrenuli Zelenima uoči opštih izbora zakazanih za sredinu 2029. godine.

Ovaj rezultat predstavlja udarac za Polanskog, bivšeg glumca i hipnoterapeuta, koji je obećao da će svoju stranku pretvoriti u "eko-populistički pokret".

Abdi-Sali je u svom pobedničkom govoru zahvalila Starmeru i izjavila da želi da sarađuje sa Bernamom na temama kao što je stambeno pitanje.