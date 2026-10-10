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Pad nivoa reke Dunav u bugarskom sektoru nastavlja se i danas, a vodostaji se zadržavaju na kritično niskim vrednostima, saopštila je Izvršna agencija za istraživanje i održavanje Dunava.

Merne stanice beleže pokazatelje znatno ispod uslovne kote nula u gotovo svim glavnim hidrometeorološkim stanicama, preneo je portal Novinite.

U poređenju sa proteklim danom, trend povlačenja vode se zadržava, pri čemu u srednjem i donjem sektoru pad iznosi između 3 i 6 santimetara na dan.

U najvišem delu toka kod Novog Sela i Vidina beleže se minimalne dnevne oscilacije, koje ne menjaju opštu sliku teške suše i niskog vodostaja u zemlji.

Zbog niskih vodostaja oko ostrva Batin, Belene i Vardim na snazi ostaju stroga ograničenja maksimalno dozvoljenog gaza plovila.

Nastavak sušnog perioda i nizak vodostaj nametnuli su preventivne mere za smanjenje kapaciteta snage u nuklearnoj elektrani "Kozloduj" u skladu sa tehnološkim zahtevima za hlađenje.

Meteorološke prognoze ukazuju na zadržavanje sušnog perioda sve dok se ne pojave obilne padavine u slivu reke koje bi dovele do trajnog porasta nivoa vode.