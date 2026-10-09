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Najmanje deset osoba je poginulo, a 16 zatvorenika je povređeno u krvavom obračunu koji je izbio u zatvoru El Kastiljo, u meksičkom gradu Mazatlanu, u saveznoj državi Sinaloa, poznatoj po nasilju narko-kartela.

Sukob je izbio u četvrtak ujutru, tokom poseta članova porodica zatvorenicima. Prema podacima lokalnih vlasti, među poginulima je devet zatvorenika i jedan član porodice koji je došao u posetu. Prema navodima pojedinih medija, reč je o maloletniku.

Lokalni mediji izvestili su da su zatvorenici tokom obračuna koristili vatreno oružje. Vlasti, međutim, još nisu saopštile kako je tačno došlo do smrti desetoro ljudi niti šta je izazvalo sukob.

Vojska i snage bezbednosti ušle u zatvor

Posle izbijanja nasilja, u zatvor su ušli pripadnici vojske, Nacionalne garde, mornarice i državnih bezbednosnih službi kako bi uspostavili kontrolu.

Meksičke savezne vlasti saopštile su da je situacija stavljena pod kontrolu, ali da bezbednosne snage ostaju na licu mesta. Povređeni zatvorenici prebačeni su na medicinsko zbrinjavanje, dok su posete obustavljene iz predostrožnosti.

Zatvor El Kastiljo ima oko 1.800 zatvorenika.

Sinaloa na udaru nasilja narko-kartela

Savezna država Sinaloa jedno je od glavnih uporišta istoimenog narko-kartela, koji je poslednjih godina potresen unutrašnjim sukobima između suparničkih frakcija.

Za sada nema zvanične potvrde da je obračun u zatvoru povezan sa sukobima narko-kartela.

Prema zvaničnim podacima, Meksiko ima 276 zatvora, a u februaru je u njima bilo više od 261.000 zatvorenika. Analitičari upozoravaju da prenatrpanost, nedostatak osoblja i korupcija doprinose čestim slučajevima nasilja iza rešetaka.