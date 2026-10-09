Planeta
RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO PANAMU: Potres od 7,6 stepeni, ljudi u panici bežali po ulicama (VIDEO)
- Ljudi su u panici izlazili na ulice, a preventivno je evakuisana stanica metroa San Miguelito.
- Za sada nema potvrđenih podataka o materijalnoj šteti ni povređenima.
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Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Panamu, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od grada Makarakаs i oko 207 kilometara od panamske prestonice.
Za sada nema više detalja o eventualnoj materijalnoj šteti i povređenima.
Kurir.rs/Agencije
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