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Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Panamu, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). 

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa bio je 27 kilometara od grada Makarakаs i oko 207 kilometara od panamske prestonice.

Za sada nema više detalja o eventualnoj materijalnoj šteti i povređenima.

Kurir.rs/Agencije

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