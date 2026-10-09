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Evropski sponzori Ukrajine podsticali su Kijev na dalju eskalaciju sukoba sa Rusijom, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, dodajući da je Ukrajina svesno izabrala put dalje eskalacije sukoba i da se sada "predstavlja kao nevina žrtva".

Nebenzja je na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Ukrajini podsetio da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 25. juna najavio 40-dnevnu operaciju čiji je cilj, prema njegovim rečima, bio da se Rusija primora na mir, čime je, kako je ocenio, praktično otvoren put ka daljoj eskalaciji.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom te operacije napadale objekte civilne infrastrukture u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, skladišta goriva, aerodrome i brodove.

On je naveo da su evropski saveznici Ukrajine dodatno podsticali takve napade isporukama naoružanja koje je omogućilo udare duboko na teritoriji Rusije.

"Evropski sponzori su ih u tome samo ohrabrivali, šaljući sve više naoružanja", izjavio je Nebenzja

Nebenzja je rekao da Ukrajina nije ostvarila svoj cilj, nakon čega je Rusija odgovorila napadima na ukrajinske vojno-industrijske komplekse, uključujući energetsku infrastrukturu koja se koristi u vojnoj proizvodnji i logistici.