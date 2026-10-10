Slušaj vest

Čovek po imenu Hitler Musolini Simeon Flores (45) osvojio je 229 glasova i pobedio sa razlikom od samo 25 glasova u malom andskom mestu Kveropalaka. Na izbore je izašao kao kandidat stranke levog centra "Ahora Nasion".

Pobeda je ostvarena na lokalnim izborima održanim u nedelju, u okviru regionalnih i opštinskih izbora širom Perua.

Flores je osvojio 34,5 odsto od ukupno 663 važeća glasa, dok je njegov najbliži protivkandidat Gaspar Benilde Osorio Zambrano, iz stranke "Narodna obnova Perua", dobio 204 glasa, odnosno 30,8 odsto.

Kveropalaka se nalazi u provinciji Laurikoča, u departmanu Uanuko, severno od Lime, a prema zvaničnim podacima iz 2024. godine ima nešto više od 730 stanovnika. Flores vodi i investicionu grupu Simeon Sak, sa sedištem u mestu Pilko Marka, u istom departmanu.

Nije prvi Hitler koji je pobedio na izborima u Peruu



Ovo nije prvi put da političar koji se zove Hitler osvaja glasove birača u ovoj južnoameričkoj zemlji. Hitler Alba, član stranke desnog centra "Mi smo Peru", bio je gradonačelnik drugog malog andskog mesta, Jungara, od 2011. do 2014. godine.

Na izborima 2018. godine ponovo se kandidovao, uprkos pokušajima protivnika da ospore njegovu kandidaturu. Osvojio je 47,7 odsto glasova. Alba je sebe nazivao "dobrim Hitlerom", a tokom kampanje koristio je slogane "Hitler se vraća" i "Hitler je uz narod".

1/7 Vidi galeriju Slike iz života Adolfa Hitlera i Eve Braun Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Marlows / BNPS / Profimedia

Tada je izjavio da njegov otac, kada mu je davao ime, nije bio upoznat sa nasleđem nacističkog diktatora Adolfa Hitlera.

Još jedan peruanski političar, Hitler Savedra, bio je poslanik i hirurg. U Kongresu Perua služio je kao član stranke "Mi smo Peru" od 2021. godine do smrti 2024, kada je imao 46 godina.

Benito Musolini Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia