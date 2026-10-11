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Sud u Sankt Peterburgu kaznio je u petak predsednika ruske opozicione partije Jabloko Nikolaja Ribakova novčanom kaznom od 1.000 rubalja (11,80 dolara) zbog ispisivanja antiratnih slogana na glasačkim listićima tokom prošlomesečnih izbora za Državnu dumu, piše Moskva tajms (The Moscow Times).

Ribakov je 20. septembra, prilikom glasanja na biračkom mestu, na svojim glasačkim listićima napisao četiri stranačka slogana: "Za mir", "Za slobodu", "Za život bez straha" i "Za sporazum o prekidu vatre".

Policija ga je optužila da je "ignorisao interese društva, pokazao nepoštovanje i narušio javni red".

Viborški okružni sud proglasio je Ribakova krivim za narušavanje javnog reda i mira.

"Izrazio sam svoj građanski stav"

Ribakov i njegovi advokati zatražili su odbacivanje svih optužbi, tvrdeći da je poništavanje glasačkog listića zakonski priznat oblik političkog izražavanja.

- Izrazio sam svoj građanski stav da ne mogu da glasam jer nemam za koga da glasam. Više od 900.000 birača uradilo je potpuno istu stvar tako što je poništilo svoje glasačke listiće - rekao je Ribakov tokom jednog od prethodnih ročišta.

Ribakov nije prisustvovao izricanju presude u petak, a postupak je nakratko bio prekinut zbog naređenja za evakuaciju.

Jabloko, najstarija liberalna partija u Rusiji, bila je jedina registrovana politička stranka koja je tokom izbora za Državnu dumu 2026. godine vodila kampanju za mir.

Sve veći pritisak na opozicionu partiju

Slučaj Ribakova dolazi u trenutku pojačanog pritiska na partiju Jabloko. Tri istaknuta člana ove stranke osuđena su na zatvorske kazne tokom protekla četiri meseca, a poslednja među njima bila je Jelena Perepelica, kojoj je presuda izrečena u četvrtak.

Kandidatima Jabloka u velikoj meri bilo je onemogućeno učešće na izborima održanim od 18. do 20. septembra, na kojima je vladajuća Jedinstvena Rusija osvojila rekordnu većinu u Državnoj dumi.

Osim što su uklonjeni sa stranačke izborne liste, kandidati Jabloka koji su pokušavali da osvoje mesta u donjem domu parlamenta suočavali su se sa ometanjem od strane vlasti, policijskim privođenjima i diskvalifikacijama u jednomandatnim izbornim jedinicama, u kojima im je i dalje bilo dozvoljeno da se kandiduju.

Partiji Jabloko takođe je bilo zabranjeno učešće na gotovo svim regionalnim parlamentarnim izborima.