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Ukrajinske snage pogodile su rusku radarsku stanicu 96L6, koju koriste sistemi protivvazdušne odbrane S-300 i S-400, ciljajući ključnu komponentu odgovornu za otkrivanje aviona, raketa i dronova na udaljenosti do 300 kilometara.

Prema saopštenju ukrajinske 15. zasebne artiljerijske izviđačke brigade, poznate pod nazivom "Crna šuma", od 10. oktobra, radar je lociran, praćen i napadnut ukrajinskim dronovima. Brigada je objavila snimak operacije, navodeći da je reč o radaru 96L6, čija se vrednost procenjuje na približno 50 miliona dolara.

Na snimku se vidi kako ukrajinski izviđački dron prati radarsku stanicu dok se kreće prema položaju za raspoređivanje u blizini šumovitog područja. Nakon što se oprema zaustavila i bila postavljena u operativni položaj, ukrajinski udarni dronovi izveli su dva napada, pogodivši područje oko njene antene.

Foto: Printscreen Twitter

Ključni radar ruskih sistema S-300 i S-400

Radar 96L6 namenjen je ranom upozoravanju i radi u C frekvencijskom opsegu. Predstavlja deo integrisane ruske mreže protivvazdušne odbrane i obezbeđuje podatke o ciljevima komandnim centrima i raketnim lanserima.

Sistem je projektovan za otkrivanje i praćenje različitih vazdušnih pretnji, uključujući borbene avione, krstareće i balističke rakete, kao i bespilotne letelice. Prema deklarisanim karakteristikama, može da otkriva ciljeve na udaljenosti do 300 kilometara i istovremeno prati čak 100 objekata.

Radar takođe može da funkcioniše zajedno sa drugim sistemima za otkrivanje, omogućavajući ruskim jedinicama protivvazdušne odbrane da koordiniraju nadzor vazdušnog prostora i dejstva raketama na širem području.

Onesposobljavanje ovakve opreme može da smanji sposobnosti ruskih formacija protivvazdušne odbrane da otkrivaju ciljeve, naročito onih koje koriste raketne sisteme S-300 i S-400, koji zavise od radarskih podataka kako bi identifikovali i gađali dolazeće pretnje.

Prethodno je u ukrajinskom raketnom napadu na ruske komandne centre u privremeno okupiranom Donjecku, 26. avgusta, prema navodima ukrajinske strane, poginulo 20 ruskih oficira, uključujući sedam pukovnika i šest potpukovnika.