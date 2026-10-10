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Imao je samo 25 godina, gotovo 200 borbenih letova iza sebe i detinju želju da jednog dana postane pilot. Marat Mambetov, mladi ukrajinski vojni pilot krimskotatarskog porekla, poginuo je 1. oktobra tokom borbenog zadatka na zaporoškom pravcu, kada je njegov lovac MiG-29 pogođen ruskom raketom. Uspeo je da se katapultira iz oštećenog aviona, ali nije preživeo.

Nekoliko dana nakon njegove pogibije, 6. oktobra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posthumno mu je dodelio najviše državno odlikovanje, zvanje Heroja Ukrajine i orden "Zlatna zvezda".

Marat Redvanovič Mambetov rođen je 17. jula 2001. godine u Melitopoljskom okrugu Zaporoške oblasti, u porodici vojnog lica. Bio je krimski Tatarin, pripadnik naroda čija je istorija duboko povezana sa Krimom, poluostrvom koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Još kao dečak želeo je da postane pilot. Nakon završetka liceja "Osnova" u Borispolju 2018. godine, upisao je Harkovski nacionalni univerzitet vazduhoplovnih snaga "Ivan Kožedub", gde je savladao upravljanje različitim tipovima aviona, uključujući školski L-39 i borbeni MiG-29.

Od dečaka koji je sanjao o letenju do komandira borbenih pilota

Kada je 2022. godine završio školovanje, Ukrajina je već bila suočena sa ruskom invazijom punih razmera. Mambetov se pridružio 40. brigadi taktičke avijacije, poznatoj pod nazivom "Duh Kijeva".

Za samo nekoliko godina napredovao je do položaja komandira avijacijskog odeljenja, a saborci su ga opisivali kao inteligentnog, odmerenog i odlučnog oficira koji nije izbegavao ni najteže borbene zadatke.

Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, tokom poslednje dve godine života izveo je gotovo 200 borbenih letova na avionima MiG-29.

Učestvovao je u obaranju desetina ruskih vazdušnih ciljeva, izvodio raketne i bombaške udare na položaje ruskih snaga i pružao podršku ukrajinskim kopnenim jedinicama.

Za iskazanu hrabrost odlikovan je ordenima "Za hrabrost" drugog i trećeg stepena, kao i predsedničkim odlikovanjem "Za odbranu Ukrajine".

Iza vojnih izveštaja, brojki i odlikovanja, međutim, stajao je mladić koji je tek nekoliko meseci ranije napunio 25 godina. Njegovo odrastanje i prve godine profesionalnog života poklopili su se sa jednim od najtežih perioda savremene ukrajinske istorije.

Poslednji let iznad rodne Zaporoške oblasti

Mambetov je poslednji put poleteo 1. oktobra 2026. godine, na dan kada Ukrajina obeležava Dan branilaca i braniteljki zemlje.

Prema navodima ukrajinskih izvora, njegov zadatak bio je izvođenje napada na ruske položaje na zaporoškom pravcu, u oblasti iz koje je poticao.

Tokom misije, njegov MiG-29 pogođen je ruskom protivvazdušnom raketom.

Mladi pilot uspeo je da se katapultira, ali je zadobio povrede koje su bile nespojive sa životom.

U trenutku pogibije imao je samo 25 godina.

Četvrtog oktobra, tri dana nakon poslednjeg leta, u Kijevu je održana ceremonija oproštaja od mladog oficira. Njegovoj sahrani prethodilo je odavanje počasti čoveku koji je gotovo čitav svoj profesionalni život proveo u ratnim okolnostima.

Iza njega su ostali roditelji i brat.

Dva dana kasnije, Zelenski je potpisao ukaz kojim je Mambetovu posthumno dodeljeno zvanje Heroja Ukrajine, za ličnu hrabrost, herojstvo i požrtvovanu službu ukrajinskom narodu.

U objavi ukrajinskog vazduhoplovstva, kojom je saopštena odluka o odlikovanju, podseća se na njegovih gotovo 200 borbenih letova, desetine uništenih vazdušnih ciljeva i poslednju misiju iz koje se nije vratio.

Njegova životna priča ostaje svedočanstvo o generaciji mladih ljudi čiji su planovi, obrazovanje i budućnost oblikovani ratom. Marat Mambetov ostvario je dečački san da postane pilot, ali nije dočekao priliku da život nastavi u miru.