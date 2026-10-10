Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Palestinski predsednik Mahmud Abas odložio je danas dekretom predsedničke i parlamentarne izbore za 11. septembar 2027. godine.

Parlamentarni izbori su, prema prethodnom dekretu, bili zakazani za 28. novembar ove godine, prenosi palestinska agencija Vafa.

To bi bili prvi parlamentarni izbori na palestinskim teritorijama posle skoro 20 godina.

Poslednji su bili 2006. godine i doveli su do pobede Hamasa, što je izazvalo dubok raskol između te organizacije koja od tada vlada u POjasu Gaze i Fataha koji vlada na Zapadnoj Obali.

Mahmud Abas, koji ima 90 godina, poslednji put je pobedio na predsedničkim izborima 2005. godine, a njegov zvanični mandat istekao je 2009. godine.

Nova uredba poziva Palestince u Jerusalimu, na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze da učestvuju na, kako se navodi, slobodnim i neposrednim izborima radi istovremenog izbora predsednika Palestine i članova Palestinskog zakonodavnog saveta, u skladu sa zakonom.

Ukaz je donet nakon odluke Izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i konsultacija sa palestinskim frakcijama i političkim snagama, koje su se složile da Izrael postavlja brojne prepreke održavanju izbora.

Odluka o novom datumu izbora doneta je, kako se navodi, u uslovima kontinuiranih izraelskih napada, širenja naselja, nasilja doseljenika i učestalih upada širom Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalim.

Uredba potvrđuje, kako se dodaje, posvećenost održavanju izbora kao nacionalnoj i ustavnoj obavezi, te kao izrazu prava palestinskog naroda da demokratski bira svoje predstavnike, obnovi demokratski legitimitet palestinskih institucija i ojača jedinstvo političkog sistema.