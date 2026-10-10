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Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV ponovo je danas osudio smrtnu kaznu, ističući da ona krši svetost ljudskog života i lišava pojedince svake šanse za iskupljenje.

Papa je to rekao samo nekoliko dana pošto je Pentagon objavio planove za prenos pogubljenja uživo, prenela je agencija Rojters.

Američka vojska planirala je da emituje pogubljenje Nidala Hasana uživo – čoveka koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu- što bi predstavljalo potez bez presedana u Sjedinjenim Državama.

"Moguće je očuvati opšte dobro i zadovoljiti zahteve pravde bez pribegavanja smrtnoj kazni: uspostavljeni su efikasni sistemi pritvora koji štite građane, a istovremeno ne lišavaju krivce u potpunosti mogućnosti za iskupljenje", naveo je Lav XIV, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u poruci na društvenim mrežama.

"Smrtna kazna je nedopustiva jer krši nepovredivost i dostojanstvo ličnosti", dodao je on u saopštenju objavljenom povodom Svetskog dana borbe protiv smrtne kazni, u kojem se nije izričito pominjao plan Pentagona.

Nidal Hasan Foto: HO / AFP / Profimedia

Pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koga je vojni sud osudio na smrt 2013. godine, zakazano je za 3. decembar, a trebalo bi da bude izvršeno streljanjem.

Američka vojska nije koristila streljački vod za izvršenje smrtne kazne još od 1945. godine, odnosno ubrzo nakon završetka Drugog svetskog rata.

Plan za prenos pogubljenja uživo, koji zagovara ministar odbrane Pit Hegset naišao je na kritike pojedinih republikanaca, kao i verskih vođa i međunarodnih posmatrača.

Donald Tramp je izjavio da apsolutno podržava samo pogubljenje, ali da još nije doneo odluku u vezi sa prenosom uživo.

Potpredsednik Džej Di Vens rekao je da ne zna da li će pogubljenje zaista biti emitovano, ali da ga on, u slučaju da do toga dođe, ne bi gledao.

Taj predlog dolazi usred burne rasprave o smrtnoj kazni u SAD, nakon neuspelog pokušaja izvršenja smrtonosnom inekcijom nad jednom ženom u Tenesiju, prošle nedelje.