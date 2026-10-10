Slušaj vest

Broj poginulih od početka izraelskog rata u Pojasu Gazepre tri godine porastao je na najmanje 74.370, dok je 175.371 osoba ranjena, saopštilo je Ministarstvo zdravlja palestinske enklave.

Ministarstvo je u svom dnevnom izveštaju navelo da je 10 osoba poginulo tokom proteklog 48-časovnog perioda, uključujući jednu koja je podlegla ranije zadobijenim povredama, dok je 65 osoba ranjeno.

Od prekida vatre u oktobru 2025. godine, ubijen je najmanje 1.481 Palestinac, dok su 5.254 ranjena, a iz ruševina su izvučena tela 836 osoba, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta505 DANA BIO TALAC HAMASA, SADA JE OTVORIO DUŠU Opisao horor koji je preživeo: "Držali su me u mraku, a onda sam se obratio Bogu i video svetlost" (VIDEO)
Omer Šem Tov, bivši izraelski talac koji je proveo 505 dana u zatočeništvu Hamasa u Gazi
PlanetaIZRAEL STAVIO VOJSKU U STANJE VISOKE PRIPRAVNOSTI! Sumnjaju da Sirija nešto sprema, strahuju od novog 7. oktobra?!
Izrael vs Sirija
PlanetaTEŠKI IZRAELSKI NAPADI NA GAZU: Najmanje sedam Palestinaca poginulo, ranjeno više od 20 ljudi
Gaza.jpg
PlanetaTRAMPOV ODBOR ZA MIR PREDLOŽIO: Plan od 2,45 milijardi dolara za obnovu i upravljanje Gazom
Gaza pojas poplava (22) copy.jpg
PlanetaMASAKR U GAZI: Osmoro dece među 21 poginulom osobom u zgradi
srušila se zgrada u Gazi, spasioci tragaju za preživelima po ruševinama