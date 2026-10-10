Planeta
CRNE BROJKE U GAZI: Najmanje 74.370 mrtvih od početka rata
- U poslednja 48 sata poginulo je 10 osoba, a 65 je ranjeno, navodi se u dnevnom izveštaju.
- Od prekida vatre u oktobru 2025. ubijen je najmanje 1.481 Palestinac, dok su 5.254 ranjena.
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Broj poginulih od početka izraelskog rata u Pojasu Gazepre tri godine porastao je na najmanje 74.370, dok je 175.371 osoba ranjena, saopštilo je Ministarstvo zdravlja palestinske enklave.
Ministarstvo je u svom dnevnom izveštaju navelo da je 10 osoba poginulo tokom proteklog 48-časovnog perioda, uključujući jednu koja je podlegla ranije zadobijenim povredama, dok je 65 osoba ranjeno.
Od prekida vatre u oktobru 2025. godine, ubijen je najmanje 1.481 Palestinac, dok su 5.254 ranjena, a iz ruševina su izvučena tela 836 osoba, dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/Agencije
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