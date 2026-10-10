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Ukrajinska opoziciona poslanica Kira Rudik reagovala je na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika.

U intervjuu za Skaj njuz, ona je rekla da Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin imaju isti zahtev.

"Zapravo, postoje dva lidera u svetu koji zahtevaju da Ukrajina dobije novog predsednika. Prvi je predsednik Tramp, a drugi je diktator Putin", rekla je Rudik, lider liberalne ukrajinske stranke Golos (Glas).

Ona je naglasila da strani lideri ne odlučuju ko će biti ukrajinski predsednik.

"To ne zavisi ni od jednog drugog lidera, već od ukrajinskog naroda", rekla je ona, dodajući da Ukrajinci postupaju u skladu sa svojim ustavom.

"Glavni cilj sporazuma je da se izvrši pritisak na Ukrajinu"

Rudik je takođe kritikovala Trampov sporazum sa Rusijom o kupovini dizela.

"U potpunosti podržavam svu frustraciju koju predsednik Zelenski i svi Ukrajinci osećaju zbog ovog sporazuma", rekla je ona.

Prema njenom mišljenju, pravi cilj američko-ruskog sporazuma je da se Kijev primora da prestane sa napadima na ruska naftna postrojenja.

"Glavni cilj ovog sporazuma je da se izvrši pritisak na Ukrajinu da prestane sa napadima na rusku energetsku infrastrukturu", tvrdio je Rudik.