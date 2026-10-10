(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) KAKAV UŽAS: Muškarac ušao u ograđeni prostor sa tigrovima, zver ga RASKOMADALA! (VIDEO)
- Muškarac je ušao u ograđeni prostor s tigrovima u parku 'Jorkšir vajldlajf park' u severnoj Engleskoj i preminuo od teških povreda.
- Policija je saopštila da tigar nije povređen, a porodica nastradalog je obaveštena.
- Park je evakuisan, a vlasti su apelovale da se ne dele uznemirujući snimci incidenta.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta koji se ranije danas dogodio u parku sa divljim životinjama u Velikoj Britaniji.
Naime, muškarac, čiji identitet nije naveden, a koji je uskočio u ograđani prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" u severnoj Engleskoj, preminuo je pošto je zadobio teške povrede.
"Hitne službe izašle su na lice mesta, ali je muškarac, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo na mestu događaja", navodi se u saopštenju policije.
U ovoj tragediji tigar nije povređen, saopštila je policija, dodajući da je porodica preminulog obaveštena. Park je evakuisan nakon incidenta, a tigar je ostao u ograđenom prostoru.
Policija je apelovala na građane da ne dele uznemirujuće snimke incidenta koji kruže internetom, a na kojima se vidi kako tigar napada muškarca.
Uprava parka potvrdila je prethodno da se dogodio "ozbiljan incident" u jednom od prostora za tigrove i navela da su procedure za postupanje u vanrednim situacijama odmah aktivirane.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije