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Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta koji se ranije danas dogodio u parku sa divljim životinjama u Velikoj Britaniji.

Naime, muškarac, čiji identitet nije naveden, a koji je uskočio u ograđani prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" u severnoj Engleskoj, preminuo je pošto je zadobio teške povrede.

"Hitne službe izašle su na lice mesta, ali je muškarac, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo na mestu događaja", navodi se u saopštenju policije.

U ovoj tragediji tigar nije povređen, saopštila je policija, dodajući da je porodica preminulog obaveštena. Park je evakuisan nakon incidenta, a tigar je ostao u ograđenom prostoru.

Policija je apelovala na građane da ne dele uznemirujuće snimke incidenta koji kruže internetom, a na kojima se vidi kako tigar napada muškarca.

Uprava parka potvrdila je prethodno da se dogodio "ozbiljan incident" u jednom od prostora za tigrove i navela da su procedure za postupanje u vanrednim situacijama odmah aktivirane.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

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