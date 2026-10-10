Slušaj vest

Specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je danas da komentri američkog predsednika Donalda Trampa o Ukrajini predstavljaju "prekretnicu i istorijski trenutak".

Dimitrijev je u objavi na platformi X, povodom Trampove izjave da Ukrajina treba da izabere novog lidera "koji može da postigne dogovor", rekao da je ta izjava "značajna i istorijska".

"Predsednik Tramp se pridružio mnogima koji veruju da je Ukrajini potrebno vođstvo koje je zapravo usmereno na mir, a ne na ratno huškanje Zelenskog.

Objavio je fotografiju ranije naslovne strane novina "Time" na kojoj piše "kraj".

Vreme je da Ukrajina dobije novog predsednika - ikonično i istorijski", rekao je Dimitrijev, koji je kao Putinov specijalni izaslanik učestvovao u razgovorima sa SAD za okončanje sukoba u Ukrajini.