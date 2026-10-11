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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je kritikovao organizatore Nobelove nagrade za mir jer ni ove godine nije dobio to priznanje. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo je da smatra da je svojim spoljnopolitičkim potezima zaslužio nagradu, a posebno se obrušio na ovogodišnju dobitnicu, južnoafričku pravnicu Navi Pilaj.

Tramp je u subotu nabrojao ono što smatra svojim uspesima, među kojima je naveo svrgavanje bivšeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i okončanje osam ratova. Dodao je i da je blizu završetka još dva sukoba.

Dan ranije poručio je da je trebalo da dobije čak osam Nobelovih nagrada za mir, tvrdeći da je doprineo okončanju sukoba između Kambodže i Tajlanda, Srbije i tzv. Kosova, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Pakistana i Indije, Izraela i Irana, Egipta i Etiopije, Jermenije i Azerbejdžana, kao i Izraela i Hamasa.

Ipak, reč je o Trampovim tvrdnjama. Neki od navedenih sukoba nisu trajno okončani, dok su u rešavanju drugih učestvovali i brojni drugi akteri. Predsednik SAD je istovremeno izjavio da očekuje napredak i u ratovima u Iranu i Ukrajini.

Navi Pilaj Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Napao ovogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade

Tramp je posebno kritikovao Navi Pilaj, južnoafričku pravnicu i nekadašnju visoku komesarku Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Poručio je da ne zna ko je ona i tvrdio da je gotovo niko ne poznaje, uz optužbu da je protiv Izraela.

Pilaj je tokom karijere bila sudija Međunarodnog krivičnog suda i učestvovala u radu na procesuiranju zločina počinjenih tokom genocida u Ruandi. Funkciju visoke komesarke UN za ljudska prava obavljala je od 2008. do 2014. godine.

Predvodila je i istražnu komisiju UN koja je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, što izraelske vlasti odbacuju.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Tramp optužio Norvešku

Američki predsednik ocenio je da je Nobelova nagrada za mir izgubila kredibilitet jer nije dodeljena njemu. Odluku je nazvao "neizbrisivom sramotom za Norvešku" i optužio radikalne ideologe da su diskreditovali priznanje.

Norveška vlada, međutim, ne bira dobitnike Nobelove nagrade za mir. Odluku donosi petočlani Norveški Nobelov komitet, čije članove imenuje norveški parlament.

1/6 Vidi galeriju Navi Pilaj - dobitnica Nobelove nagrade za mir Foto: Shutterstock, Wikus de Wet / AFP / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Murat Unlu / AFP / Profimedia

Prošlogodišnja dobitnica mu predala medalju

Tramp već godinama otvoreno govori o želji da dobije Nobelovu nagradu za mir. Nakon što je prošle godine ostao bez priznanja, FIFA mu je dodelila svoju prvu nagradu za mir. Njujork tajms je tada izvestio da je odluka pripremljena u velikoj žurbi, što je iznenadilo i neke visoke zvaničnike te organizacije.

U januaru ove godine venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, predala je Trampu svoju medalju tokom sastanka u Beloj kući.

1/4 Vidi galeriju Venecuelanska opozicionarka Marija Korina Mačado sa pristalicama ispred Bele kuće nakon što je američkom predsedniku Donaldu Trampu predala svoju Nobelovu nagradu za mir Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Taj potez protumačen je kao pokušaj da pridobije njegovu podršku nakon što nije podržao njeno preuzimanje vlasti u Venecueli posle svrgavanja Nikolasa Madura.

Nobelov komitet je podsetio da nagrada ne može da se prenese na drugu osobu, bez obzira na to šta dobitnik odluči da uradi sa medaljom.