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Ranije je otkriven plan atentata na šefa Rajnmetala

Ranije je otkriven plan atentata na šefa Rajnmetala

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Rusijapojačava tajne operacije širom Evrope, a njene obaveštajne službe sve ozbiljnije razmatraju atentate na rukovodioce odbrambenih kompanija i druge civile povezane sa vojnom pomoći Ukrajini, upozoravaju evropske obaveštajne službe, a prenosi "Fajnenšel tajms".

Prema procenama obaveštajaca iz pet evropskih zemalja, cilj Moskve je da oslabi vojnu podršku Kijevu u trenutku kada je rusko napredovanje na ukrajinskom frontu usporeno, a ruska privreda suočena sa sve većim pritiskom.

U središtu upozorenja nalazi se ruska vojno-obaveštajna služba GRU, koju evropske službe povezuju sa sve intenzivnijim tajnim operacijama na evropskom tlu.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Na meti i manje kompanije koje proizvode dronove

Potencijalne mete nisu samo rukovodioci velikih proizvođača naoružanja već i direktori manjih firmi koje proizvode dronove i njihove komponente, kao i druge kompanije koje direktno snabdevaju Ukrajinu vojnom opremom.

Zbog rastuće zabrinutosti, nemačke bezbednosne službe pojačale su kontakte sa odbrambenom industrijom i pojedinim direktorima preporučile dodatne mere lične zaštite, uključujući angažovanje privatnog obezbeđenja.

Prema rečima jednog evropskog obaveštajnog zvaničnika, cilj takvih operacija nije samo nanošenje direktne štete već i stvaranje straha.

Ako se rukovodioci i zaposleni osećaju ugroženo, mogli bi da odustanu od poslovanja sa Ukrajinom ili da povećaju troškove zaštite.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan



Ranije otkriven plan atentata na šefa Rajnmetala



Jedan od najpoznatijih slučajeva odnosio se na Armina Papergera, direktora nemačkog proizvođača oružja Rajnmetal, čija kompanija Ukrajini isporučuje vojnu opremu. Američke i nemačke službe su 2024. godine, prema tadašnjim medijskim izveštajima, otkrile navodni ruski plan za njegovo ubistvo. Moskva je ranije odbacivala optužbe da stoji iza takvih planova.

Nemački tenk Foto: AP

Rusija regrutuje ljude za sabotaže preko društvenih mreža

Evropske službe upozoravaju i na sve veći broj sabotaža i drugih operacija koje se pripisuju Rusiji. Danska obaveštajna služba PET nedavno je saopštila da su na meti konkretne kompanije iz odbrambene industrije koje proizvode opremu važnu za ukrajinsku vojsku.

Prema danskim procenama, ruske službe preko društvenih mreža i aplikacija poput Telegrama regrutuju ljude za jednostavne zadatke, kao što su fotografisanje fabrika, skladišta i vozila.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prikupljene informacije mogu da posluže za pripremu sabotaža, a angažovane osobe često nemaju prethodno obaveštajno iskustvo i motivisane su novcem.

Evropski obaveštajci smatraju da Moskva ovim aktivnostima nastoji da omete proizvodnju i isporuke oružja Ukrajini, poveća troškove zaštite kompanija i oslabi političku podršku Kijevu.