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Poljska policija dobila je informacije o mogućem napadu na premijera Donalda Tuskai ministra odbrane Vladislava Kosinjaka Kamiša, saopštila je u nedelju, 11. oktobra, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Karolina Galecka.

Ona je na društvenoj mreži Iks navela da su ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski i koordinator specijalnih službi Tomaš Sjemonjak naložili nadležnim organima da preduzmu odgovarajuće mere povodom dobijenih informacija.

Za nedelju u 11 časova zakazan je sastanak predstavnika policije, Službe državne zaštite i Agencije za unutrašnju bezbednost u antiterorističkom centru te agencije.

Poljske vlasti za sada nisu objavile detalje o prirodi moguće pretnje, njenom poreklu niti o tome da li je identifikovan osumnjičeni. Nije saopšteno ni da li su uvedene posebne mere zaštite za dvojicu visokih državnih zvaničnika.

Upozorenje stiže u trenutku pojačane zabrinutosti u Poljskoj zbog niza nasilnih incidenata u školama poslednjih dana.

1/13 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

Tusk je u nedelju učestvovao i na vanrednom sastanku sa ministrima i šefovima bezbednosnih službi, na kojem se razgovaralo o nasilju u obrazovnim ustanovama i širenju dezinformacija.