POLJSKA NA NOGAMA! Policija dobila dojavu o mogućem atentatu na Donalda Tuska i ministra odbrane! (FOTO)
- Poljska policija dobila je dojavu o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska i ministra odbrane Vladislava Kosinjaka Kamiša
- Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je hitne mere, a za nedelju je zakazan sastanak policije, SOP-a i ABW u antiterorističkom centru
Poljska policija dobila je informacije o mogućem napadu na premijera Donalda Tuskai ministra odbrane Vladislava Kosinjaka Kamiša, saopštila je u nedelju, 11. oktobra, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Karolina Galecka.
Ona je na društvenoj mreži Iks navela da su ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski i koordinator specijalnih službi Tomaš Sjemonjak naložili nadležnim organima da preduzmu odgovarajuće mere povodom dobijenih informacija.
Za nedelju u 11 časova zakazan je sastanak predstavnika policije, Službe državne zaštite i Agencije za unutrašnju bezbednost u antiterorističkom centru te agencije.
Poljske vlasti za sada nisu objavile detalje o prirodi moguće pretnje, njenom poreklu niti o tome da li je identifikovan osumnjičeni. Nije saopšteno ni da li su uvedene posebne mere zaštite za dvojicu visokih državnih zvaničnika.
Upozorenje stiže u trenutku pojačane zabrinutosti u Poljskoj zbog niza nasilnih incidenata u školama poslednjih dana.
Tusk je u nedelju učestvovao i na vanrednom sastanku sa ministrima i šefovima bezbednosnih službi, na kojem se razgovaralo o nasilju u obrazovnim ustanovama i širenju dezinformacija.
Za sada nije potvrđena povezanost nasilnih incidenata u školama sa informacijama o mogućem napadu na premijera i ministra odbrane.