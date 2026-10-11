Slušaj vest

Poljska policija dobila je informacije o mogućem napadu na premijera Donalda Tuskai ministra odbrane Vladislava Kosinjaka Kamiša, saopštila je u nedelju, 11. oktobra, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Karolina Galecka.

Ona je na društvenoj mreži Iks navela da su ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski i koordinator specijalnih službi Tomaš Sjemonjak naložili nadležnim organima da preduzmu odgovarajuće mere povodom dobijenih informacija.

Za nedelju u 11 časova zakazan je sastanak predstavnika policije, Službe državne zaštite i Agencije za unutrašnju bezbednost u antiterorističkom centru te agencije.

Poljske vlasti za sada nisu objavile detalje o prirodi moguće pretnje, njenom poreklu niti o tome da li je identifikovan osumnjičeni. Nije saopšteno ni da li su uvedene posebne mere zaštite za dvojicu visokih državnih zvaničnika.

Upozorenje stiže u trenutku pojačane zabrinutosti u Poljskoj zbog niza nasilnih incidenata u školama poslednjih dana.

Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

Tusk je u nedelju učestvovao i na vanrednom sastanku sa ministrima i šefovima bezbednosnih službi, na kojem se razgovaralo o nasilju u obrazovnim ustanovama i širenju dezinformacija.

Za sada nije potvrđena povezanost nasilnih incidenata u školama sa informacijama o mogućem napadu na premijera i ministra odbrane.

(Kurir.rs/TA NEA/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaHITNA EVAKUACIJA U POLJSKOJ VOJNOJ BAZI: Misteriozni objekat ušao u kompleks, troje vojnika prebačeno u bolnicu!
Poljska vojska
PlanetaPOLJSKA NA NOGAMA! Evakuisani granični prelazi, vojska podignuta u najviši stepen pripravnosti, hitno se oglasio premijer zemlje
Poljska vojska
PlanetaUZBUNA U NATO DRŽAVI, DIGNUTI AVIONI, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Zavijaju SIRENE, u toku je opasnost od ruskog vazdušnog udara, poslato upozorenje stanovništvu!
f-35.jpg
PlanetaPOLJSKI PREMIJER: Očekujemo upade ruskih dronova i raketa da prikažu da je NATO bespomoćan i slab!
epa-tusk.jpg