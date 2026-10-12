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Lideri indijske opozicione stranke "Bubašvaba", nastale kao pokret mladih, oslobođeni su danas posle jednodnevnog pritvora uoči nastavka protesta protiv sporne revizije biračkih spiskova.

- Trojica lidera "Bubašvaba" Abhidžit Dipke, Saurav Das i Ašutoš Ranka, pušteni su pod uslovom da ne naruše javni red i mir u narednih godinu dana - objavila je na društvenim mrežama šefica pravnog tima ovog pokreta Ratna Sing, prenosi AP.

Policija je u subotu ušla u avion kojim su ovi lideri doputovali iz Mumbaja u Nju Delhi i privela ih dok su se pripremali da stanu na čelo demonstracija u tom gradu.

Vlasti su pokrenule opsežnu bezbednosnu akciju u prestonici i privele više od 2.000 demonstranata, uključujući i nekoliko opozicionih poslanika, ali većina privedenih je puštena na slobodu u subotu kasno uveče.

Železnički saobraćaj ka glavnom gradu je otkazan, stanice metroa su zatvorene, a mobilni internet je obustavljen u pojedinim delovima grada. Nakon oslobađanja iz pritvora, Dipke je nazvao indijskog premijera Narendru Modija "sramotom za Indiju".

1/14 Vidi galeriju Indijski premijer Narendra Modi Foto: Luis Nova/AP, CHRIS J. RATCLIFFE / POOL/BLOOMBERG POOL

- Ova zemlja nikada nije videla veću kukavicu i nasilnika - napisao je on na društvenoj mreži X.

Protesti su usmereni na reviziju biračkih spiskova kojom je uklonjeno oko 130 miliona imena sa spiskova, a za koju kritičari tvrde da je politički motivisana.

Pokret "Bubašvaba" traži ostavku glavnog izbornog komesara Gjaneša Kumara i smatra ga odgovornim za revizije biračkih spiskova koje, prema ocenama kritičara, u najvećoj meri koriste Modijevoj vladajućoj partiji Bharatija Džanata (BJP), koja je na vlasti više od 12 godina, ali Modijeva partija i Izborna komisija odbacuju optužbe o manipulaciji.

1/18 Vidi galeriju Marš pokreta "bubašvaba" u Indiji Foto: Rafiq Maqbool/AP, JAGADEESH NV/EPA, VIJAY PANDEY/EPA

Pokret "Bubašvaba" nastao je proteklog leta kao onlajn satirična kampanja i reakcija na izjavu vrhovnog sudije Indije koji je nezaposlene mlade ljude uporedio sa bubašvabama i parazitima, nakon čega su mnogi mladi Indijci prihvatili bubašvabu kao simbol otpora.

Protesti predvođeni ovom grupom primorali su ministra obrazovanja u Modijevoj vladi da podnese ostavku u julu, što je redak neuspeh za premijera, koji je na vlasti više od 12 godina.