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Ukrajina će biti spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte ukoliko Rusija prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je to saopštio u objavi na Fejsbuku, komentarišući ruske napade na Ukrajinu tokom protekle nedelje.

"Zahvalan sam svim našim hitnim službama, koje su uvek uz naše ljude i rade na otklanjanju posledica brutalnih ruskih udara. Jutros su završene operacije potrage i spasavanja u Zaporožju, gde je Rusija ubila 23 osobe, među kojima četvoro dece. Juče su Rusi pogodili medicinsku ustanovu u Harkovu, a tokom noći izvedeni su napadi na civilnu infrastrukturu, stambene zgrade i energetske objekte. Jutros su Rusi pogodili petospratnu stambenu zgradu u Slavjansku. Čitav deo zgrade je uništen, a ljudi se možda još nalaze pod ruševinama", rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Zelenski otkrio razmere ruskih napada tokom protekle nedelje

Prema rečima ukrajinskog predsednika, Rusija je samo tokom protekle nedelje lansirala približno 1.450 vođenih avionskih bombi, 75 raketa različitih tipova i više od 1.640 napadačkih dronova.

Kako je naveo, oko 60 odsto korišćenih bespilotnih letelica bilo je opremljeno mlaznim motorima.

"Danas ćemo nastaviti koordinaciju sa partnerima. Predstoje razgovori sa evropskim liderima. Praktično svakodnevno usklađujemo aktivnosti na različitim nivoima i radimo na obezbeđivanju dodatnih paketa vojne pomoći, pre svega protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione. Sve to činimo kako bismo zaštitili živote naših ljudi i interese Ukrajine", naglasio je Zelenski.

On je dodao da je Rusija, i samo Rusija, stvarni uzrok rata u Evropi.

Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije, ali uz jedan uslov

Zelenski je poručio da bi napadi na energetsku infrastrukturu mogli da budu zaustavljeni već danas, ali da ruski predsednik Vladimir Putin, prema njegovim tvrdnjama, to ne želi.

"Napadi na energetsku infrastrukturu mogu da budu zaustavljeni već danas, ali Putin to ne želi. Ukrajina će biti spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte ukoliko Rusija prestane da napada našu energetsku infrastrukturu. Svi koraci ka deeskalaciji moraju biti uzajamni i potkrepljeni stvarnim garancijama", naglasio je Zelenski.