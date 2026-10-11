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U intervjuu koji je izazvao veliku pažnju javnosti, bivši visoki saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua izjavio je da je izraelski lider bio interno upozoren na mogućnost izbijanja rata pre napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kao i da postoje "ogromne razlike" između onoga što javnost zna i onoga što se zaista dogodilo.

General-major Avi Gil, koji je probudio izraelskog premijera ujutru na dan najsmrtonosnijeg napada u istoriji Izraela, svojim izjavama dodatno je pojačao pritisak na Netanjahua svega nekoliko nedelja uoči ključnih izbora koji će odrediti njegovu političku budućnost.

Govoreći za izraelski Kanal 12, Gil, koji je obavljao funkciju Netanjahuovog vojnog sekretara od jula 2021. do maja 2024. godine, rekao je da su bezbednosne službe nedeljama pre napada upozoravale na sve veću opasnost.

"Nedeljama su dostavljani dokumenti, a bezbednosni aparat opisivao je stvarnost u kojoj su naši neprijatelji prepoznali podele u izraelskom društvu, koje su doživljavali kao slabost, i smatrali da izraelska moć odvraćanja slabi", izjavio je Gil.

Upozorenja stizala nedeljama pre napada Hamasa

Gil je naglasio da nije postojalo konkretno upozorenje o velikom napadu iz Pojasa Gaze, ali da je izraelski bezbednosni aparat razumeo da protivnici Izraela masovne proteste i sve dublje društvene podele vide kao priliku za delovanje.

"Da li smo unutar bezbednosnog aparata počeli da primećujemo slabljenje moći odvraćanja i promenu načina na koji naši neprijatelji posmatraju Državu Izrael? Nedvosmislen odgovor je da, i to je saopšteno na svim nivoima", rekao je Gil.

Njegovo svedočenje nadovezuje se na sve brojnije medijske izveštaje prema kojima je Netanjahu dobijao upozorenja, kako opšta tako i konkretna, o mogućnosti napada Hamasa iz Gaze tokom nedelja i meseci koji su prethodili 7. oktobru 2023. godine.

Izraelski list Harec početkom septembra objavio je da je lider Ujedinjenih Arapskih Emirata lično pozvao Netanjahua i upozorio ga na veliku operaciju Hamasa svega nekoliko dana pre napada.

U istom periodu, egipatski ministar zadužen za obaveštajne službe lično je doputovao u Izrael kako bi upozorio Netanjahua da Hamas priprema veliki napad, objavio je Atlantik.

Netanjahu je odbacio ove izveštaje, nazvavši priču Hareca "apsolutnom laži".

Gilovo svedočenje posebno je značajno jer dolazi od čoveka koji je bio deo najužeg kruga izraelske vlasti. Kao Netanjahuov vojni sekretar, prisustvovao je sednicama bezbednosnog kabineta i imao pristup ključnim komunikacijama pre početka rata.

Upravo je Gil pozvao i probudio Netanjahua ujutru na dan napada, nakon čega je sa njim uspostavio vezu preko zaštićenog "crvenog telefona".

Prema njegovim rečima, tačno u 6.41 čas, svega 12 minuta nakon početka napada predvođenog Hamasom, nedvosmisleno je poručio premijeru:

"U ratu smo."

Netanjahu uzvratio optužbama, opozicija traži istragu

Reagujući na intervju, Netanjahu je optužio svog bivšeg saradnika za propuste u obavljanju dužnosti.

"Kao i drugi, Avi Gil je znao za predstojeći napad i odlučio je da ne probudi premijera na vreme. Gilovi intervjui predstavljaju pokušaj da se prikrije jednostavna i bolna istina o njegovom neuspehu u obavljanju dužnosti", naveo je Netanjahu u saopštenju.

Opozicioni političari oštro su kritikovali izraelskog premijera nakon intervjua, pozivajući državnog pravobranioca da istraži Gilove tvrdnje.

"Istina o 7. oktobru nije Netanjahuovo privatno vlasništvo", izjavio je Gadi Ajzenkot, glavni Netanjahuov politički protivnik i bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske.

"Izraelska javnost ima pravo na potpunu istinu, temeljno ispitivanje odgovornosti i ostvarivanje pravde", poručio je Ajzenkot.

Teške optužbe zbog talaca: "Neki su mogli ranije da se vrate kući"

Gil je izneo i ozbiljne optužbe na račun Netanjahuovog postupanja tokom pregovora o oslobađanju izraelskih talaca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze.

Slično tvrdnjama koje je ranije izneo šef izraelske vojne jedinice zadužene za pitanja talaca, Gil je ocenio da je Netanjahu davao prednost stabilnosti sopstvene vlade u odnosu na povratak zarobljenih građana.

Prema njegovim rečima, neki taoci mogli su da budu oslobođeni ranije, dok su još bili živi.

Gil tvrdi da je Netanjahu u pojedinim trenucima bio sklon prihvatanju ranijih sporazuma o oslobađanju talaca, ali da su ga krajnje desničarski ministri u njegovoj vladi ubedili da odustane.

"Porodice koje su izgubile svoje najbliže prilaze mi. Sedim sa njima. Postoji izraz 'preživeli', koji mi deluje užasno kada sedim naspram ljudi koji su se vratili iz tog pakla. I da, znate da su neki od njih mogli ranije da se vrate kući", rekao je Gil.

Bivši Netanjahuov saradnik naglasio je da postoje "ogromne razlike" između onoga što izraelska javnost zna o događajima pre i posle 7. oktobra i onoga što se zaista dogodilo.

Netanjahu je ranije izraelskom državnom kontroloru dostavio opširan izveštaj o sopstvenim postupcima u vezi sa događajima od 7. oktobra, ali Gil tvrdi da taj dokument "prikazuje samo deo slike".