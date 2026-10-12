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Muškarac kog je tigar ubio u zoološkom vrtu u Engleskojzamolio je drugu posetiteljku zoološkog vrta da ga fotografiše pre nego što je preskočio ogradu i ušao u prostor u kom se nalazila životinja.

Ženi po imenu Del Tejlor prišao je muškarac dok je u subotu sa uzvišenja posmatrala Altaja, sibirskog tigra teškog oko 190 kilograma.

Muškarac, koji je imao nešto više od 20 godina, zamolio ju je: "Možete li da me fotografišete sa tigrom?"

Del, koja je u zoološki vrt došla sa svojim dečkom, uzela je njegov telefon i fotografisala ga dok je petogodišnji sibirski tigar bio u pozadini.

Na snimku koji je napravio njen partner čuje se kako se muškarac smeje i uzbuđeno ponavlja: "Još jednu, još jednu, još jednu!"

Potom joj je rekao: "Hvala, gospođo."

Par je otišao, a samo nekoliko trenutaka kasnije muškarac je preskočio zaštitnu ogradu visoku oko metar i spustio se u prostor u kom se nalazio tigar.

- Bio je potpuno sam. U početku je plesao na mostu iznad prostora u kom se nalazio tigar. Na kraju je stao pored mene. Moj partner je snimao tigra i na snimku se čuje naš razgovor. Čuje se kako me pita da ga fotografišem. Napravila sam nekoliko fotografija na kojima je bio okrenut leđima prema prostoru sa tigrom. Namestila sam kameru tako da se i Altaj vidi na fotografiji - rekla je Tejlor sa "San".

Muškarac je pao na travu, svega nekoliko koraka od Altaja, u zoološkom vrtu Jorkšir u Donkasteru.

Na snimku se čuje kako viče: "Ne, ne, ne!" i "Stani, stani, stani, stani, stani!", dok tigar kruži oko njega, a zatim nasrće na njegov vrat.

Čuvari zoološkog vrta stigli su na lice mesta i ispalili hice upozorenja. Tigar se potom povukao u svoj prostor. Muškarac je preminuo na licu mesta.