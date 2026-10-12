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Snažni talasi tropske oluje Rejčel razorili su obalu Long Biča u južnoj Kaliforniji, uništivši višemilionske domove i vek staro drveno šetalište na poluostrvu Alamitos.

Nakon serije uzastopnih oluja, gradonačelnik Reks Ričardson saopštio je da je najmanje osam objekata na 13 adresa označeno crvenom nalepnicom kao nebezbedno za ulazak, dok je jedna zgrada dobila žutu oznaku.

Mnogi meštani gledali su kako masivni talasi unišatavaju njihove domove iz snova.

Natali Kabrera (59), koja iznajmljuje bungalov na samoj plaži, opisala je kako je voda prodrla ispod njenih temelja: "Pod je mekan i natopljen. Zato što je okean neprekidno udarao u moj dom, a voda je prošla ispod. Voda nije ušla kroz ulazna vrata, došla je iz zemlje".

Iako je skrhana što mora da ode kod porodice u Ontarijo, dodala je da su joj u najtežim trenucima u pomoć pritekli potpuni stranci koji su lopatama neumorno izbacivali pesak.

1/13 Vidi galeriju Tropska oluja razorila vile u Long Biču u Kaliforniji Foto: DAVID SWANSON / AFP / Profimedia, Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Robert Vels (80), čija porodica još od 1962. godine ima vikendicu, izjavio je da nikada nije prisustvovao tako strašnom razaranju.

"Nikada se ranije nije dogodilo ovako nešto", rekao je Vels. "Juče i jutros, voda je prodrla tačno dovde. I jednostavno je sve odnela".

Vels je okrivio napore gradskih vlasti da zaštite imovinu na samoj obali, tvrdeći da je peščani bedem, podignut kako bi zaustavio okean, zapravo samo pogoršao štetu.

Vels je takođe naveo da se među pogođenim stanovnicima sprema kolektivna tužba protiv grada Long Biča.

Džon Fernando, koji se evakuisao kada je plima počela naglo da raste, opisao je kako su moćni talasi skinuli slojeve peska i otkrili strukture koje decenijama niko nije video.

Upozoravajući da opasnost još nije prošla, Fernando je naglasio: "Sledi sutrašnji dan, sledi 'kraljevska plima', tako da je ovo tek početak, nije gotovo".

Najteže je pogođeno šetalište Sisajd Vok, gde su talasi probili zaštitni zid i stvorili duboke pukotine na kućama. Zvaničnici su izdali naređenje o obaveznoj evakuaciji za stanovnike između 64. i 66. ulice, ograničili pristup vozilima i podelili oko 15.000 džakova sa peskom.

Vanredne mere i zatvaranja plaža i pristaništa zabeleženi su i u obližnjem Njuport Biču.

Uprkos gubicima, među meštanima je zavladala velika solidarnost.

Dejv Af, čiji je dom pošteđen zahvaljujući džakovima s peskom, istakao je da pogođene komšije neće ostati same: "Srca su nam slomljena, ali smo nepokolebljivi i činimo sve što možemo da održimo stvari što je moguće normalnijim dok čekamo da obnovimo domove", kaže on.