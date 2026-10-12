PUTIN REKAO "NJET", ALI IMA I JEDNO "DA" Kremlj odbacio predlog Zelenskog o 60-dnevnom primirju za održavanje izbora u Ukrajini, umesto toga nudi nešto drugo
- Peskov je naveo da bi Putin mogao da naredi ruskoj vojsci da ne napada Ukrajinu na dan kada budu održani predsednički izbori
- Zelenski tvrdi da je Kijev spreman za izbore ako Rusija pristane na potpuno obustavljanje vatre od 60 dana
Kremljje odbacio predlog o 60-dnevnom primirju koje bi omogućilo održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini, ali je saopštio da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da naredi obustavu napada na Ukrajinu na sam dan izbora.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u ponedeljak da Rusija ne želi privremeno primirje, već dugoročni mirovni sporazum.
- U Kremlju su više puta govorili i predsednik Putin i zvaničnici na drugim nivoima - ne želimo primirje. Želimo dugoročni mir i spremni smo da učinimo sve što je moguće da bismo ga postigli - rekao je Peskov.
Istovremeno, ruska državna novinska agencija RIA, pozivajući se na Peskova, prenela je da bi Putin bio spreman da naredi ruskoj vojsci da ne napada Ukrajinu tokom dana kada budu održani predsednički izbori.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da je Kijev spreman da organizuje izbore ukoliko Rusija pristane na potpuno obustavljanje vatre u trajanju od 60 dana.
- Molim vas, prenesite Putinu, dajte nam dva meseca, 60 dana predaha. Potpuni prekid vatre na 60 dana i organizovaćemo izbore - rekao je Zelenski u intervjuu za američku televiziju Ej-Bi-Si njuz.
Ukrajinski predsednik naglasio je da građani Ukrajine treba da odluče kada će glasati i koga će izabrati.
Moskva već duže vreme zahteva održavanje izbora u Ukrajini i tvrdi da je Zelenski izgubio legitimitet jer izbori nisu održani po isteku njegovog petogodišnjeg mandata. U Ukrajini, međutim, zakon zabranjuje održavanje izbora dok je na snazi ratno stanje.