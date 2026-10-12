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Kremljje odbacio predlog o 60-dnevnom primirju koje bi omogućilo održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini, ali je saopštio da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da naredi obustavu napada na Ukrajinu na sam dan izbora.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u ponedeljak da Rusija ne želi privremeno primirje, već dugoročni mirovni sporazum.

- U Kremlju su više puta govorili i predsednik Putin i zvaničnici na drugim nivoima - ne želimo primirje. Želimo dugoročni mir i spremni smo da učinimo sve što je moguće da bismo ga postigli - rekao je Peskov.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Istovremeno, ruska državna novinska agencija RIA, pozivajući se na Peskova, prenela je da bi Putin bio spreman da naredi ruskoj vojsci da ne napada Ukrajinu tokom dana kada budu održani predsednički izbori.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da je Kijev spreman da organizuje izbore ukoliko Rusija pristane na potpuno obustavljanje vatre u trajanju od 60 dana.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

- Molim vas, prenesite Putinu, dajte nam dva meseca, 60 dana predaha. Potpuni prekid vatre na 60 dana i organizovaćemo izbore - rekao je Zelenski u intervjuu za američku televiziju Ej-Bi-Si njuz.

Ukrajinski predsednik naglasio je da građani Ukrajine treba da odluče kada će glasati i koga će izabrati.