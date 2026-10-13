Slušaj vest

Muškarac za kog je list "San” otkrio da se zove Vilijam Čepmen, snimio je u subotu šokantan video-zapis unutar ograđenog prostora namenjenog predatorima u parku divljih životinja u Donkasteru, u Južnom Jorkširu. Istog popodneva proglašen je mrtvim nakon što ga je napala i usmrtila ova divlja zver.

Na jezivom snimku vidi se kako korača ka sibirskom tigru koji se nalazi na drvenoj platformi i u tom trenutku još ne deluje svesno njegovog prisustva. Tokom snimka čuje se kako Čepmen zadihano diše dok ga posetioci pozivaju da se vrati, a jedan od njih uzvikuje: "Jesi li ozbiljan?!".

Pretpostavlja se da je skočio sa platforme za posmatranje pre nego što ga je sibirski tigar po imenu Altaj odvukao. Prema izveštajima, pozirao je za fotografiju sa životinjom u pozadini svega nekoliko trenutaka pre nego što je snimio sebe kako joj prilazi.

Vilijam Čepmen Foto: Printscreen

Za Čepmena, za koga se veruje da je bio u ranim dvadesetim godinama, policija navodi da je bio ranjiva osoba. Smatra se da je u vreme incidenta živeo u Donkasteru.

U jednom trenutku žrtva je snimljena kako sedi na travi, licem u lice sa životinjom, upirući prstom ka njoj i šutirajući nogama. Drugi posetilac je dva puta povikao: "Hej!" u pokušaju da odvrati pažnju zveri, ali mu je tigar zario čeljusti u vrat i odvukao ga.

Na drugom uznemirujućem snimku čuje se kako viče: "Ne, ne, ne!” i „Stani, stani, stani, stani, stani!", dok se petogodišnja velika mačka uzastopno zaletala na njega pred porodicama sa decom. Očevidac je izjavio da se "videla krv" i kako tigar "vuče čoveka" za vrat.

Čuvari parka ispalili su hice upozorenja kako bi uplašili predatora, nakon čega se on povukao u svoj kavez gde je obezbeđen. Hitna pomoć je stigla u park ubrzo nakon 13.30 časova, ali je Čepmen nažalost proglašen mrtvim na licu mesta.

Jedna žena pokušala da ga spase

Jedna hrabra majka "očajnički je pokušala da povuče čoveka unazad" pre nego što je skočio u ograđeni prostor, ali je on uspeo da se istrgne iz njenog stiska i uđe unutra, navodi Entoni Hant.

On je za britanski Telegraf izjavio: "Savladao ju je i skočio dole. Delovala je zaista prestrašeno. Razgovarali smo sa njom posle toga i rekla je: 'Pokušala sam da ga povučem', ali verujem da nije želela da rizikuje i sopstveni život".

Dodao je i da je ranije tog dana, po dolasku u park, video Čepmena kako "neuračunljivo pleše".

Park je brzo evakuisan nakon incidenta, a postavljeni su crni paravani kako bi se sakrio stravičan prizor. Ostao je zatvoren i u nedelju, dok je traumatizovanom osoblju pružana stručna pomoć.