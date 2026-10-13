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Premijer Litvanije Mindauskas Sinkevičus ocenio kao "sraman i nečastan čin" odluku američkog predsednika Donalda Trampa da privremeno ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela.

"Mislim da je to sraman i nečastan čin. Nisam siguran da li se to zaista događa ili je reč samo o političkim izjavama. Nisam video pisani sporazum", rekao je Sinkevičus za Skaj njuz na Varšavskom bezbednosnom forumu, dodajući da bi situacija trebalo da bude jasnija naredne nedelje, prenosi LRT.

Tramp je u petak rekao da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je postignut dogovor prema kojem će Rusija isporučivati velike količine dizela svetskom tržištu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je tu odluku, nakon čega je Tramp u subotu pozvao Ukrajinu da izabere novog lidera.

Tramp je u nedelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da obustave napade velikog dometa na elektrane i rafinerije nafte.

Zelenski je, međutim, rekao da Kremlj nije spreman da pristane na prekid vatre i naveo da je Rusija juče napala šest energetskih objekata, nakon Trampove objave.

Sinkevičus je ranije danas rekao da poverenje Litvanije u Sjedinjene Američke Države ostaje čvrsto i pozdravio inicijative usmerene na postizanje mira u Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Litvansko predsedništvo, međutim, poziva na oprez zbog američkog vojnog prisustva u toj zemlji.

Glavna savetnica predsednika Litvanije Gitanasa Nausede za spoljnu politiku Asta Skaisgirite izjavila je da Litvanija treba da ostane mirna i usredsređena na strateške prioritete dok Vašington preispituje svoje vojno prisustvo u Evropi.

"Prisustvo američkih vojnika u Litvaniji za nas je veoma važno, od strateškog značaja", rekla je ona za radio Žiniu.

Navela je da, u trenutku reorganizacije raspoređivanja američkih trupa, Litvanija treba da izbegava emotivne reakcije i zadrži širu stratešku perspektivu.

Predsednik Litvanije rekao je danas da je ta odluka povezana sa predstojećim izborima za američki Kongres na sredini predsedničkog mandata, da je stvorila uslove za smanjenje izolacije Rusije i da predstavlja "loš dan".

Sjedinjene Američke Države trenutno preispituju raspoređivanje svojih snaga u Evropi.

Litvanski zvaničnici naveli su da Vašington ponovo pokreće rotaciju svojih trupa u Litvaniji nakon višemesečne pauze i da se očekuje dolazak dva američka bataljona krajem oktobra.

Uprkos sumnjama pojedinih političara da će rotacija biti nastavljena, Skaisgirite je rekla da u to ne sumnja i pozvala kritičare na "strateško strpljenje".

Tramp je početkom oktobra nagovestio da bi SAD mogle da razmotre uspostavljanje stalne vojne baze u Litvaniji.

Skaisgirite je ocenila da je ta ideja izvodljiva i navela da litvanske vlasti o tome redovno razgovaraju sa američkim partnerima.