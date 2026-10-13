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Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom najavila je sprovođenje operacije na naftno postrojenje u jemenskoj prestonici Sani, pozvavši civile u tom području da se hitno evakuišu radi sopstvene bezbednosti.

Portparol koalicije, Turki el Maliki, objavio je ovo upozorenje na platformi Iks (X) neposredno nakon što su zabeležene pretnje bespilotnim letelicama u blizini Rijada.

"Uskoro ćemo izdati upozorenje civilima da se evakuišu sa lokacije u Sani u svrhu izvođenja kvalitativne operacije", naveo je portparol koalicije na platfomi Iks.

Sana se, zajedno sa većim delom zapadnog Jemena, nalazi pod kontrolom pobunjeničkog pokreta Huta, čija je reakcija na najavljeni udar usledila gotovo trenutno.

"Svaki napad na Sanu naići na oštar i bolan odgovor"

Vojni portparol pokreta, Jahja Sari, poručio je putem Telegrama da će svaki napad na Sanu naići na oštar i bolan odgovor u samom Rijadu, čiji su gradski aerodrom i okolina od početka prošle nedelje već u više navrata bili mete raketnih i napada dronovima.

Kao odgovor na potez koalicije, Huti su izdali sopstveni nalog za evakuaciju, apelujući na građane i radnike u Saudijskoj Arabiji da se pod hitno udalje od svih naftnih postrojenja kompanije Aramko.

Aramko je najveća saudijska državna naftna kompanija i poseduje deset velikih rafinerija nafte širom zemlje.