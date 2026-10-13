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Američki ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je da se, prema njegovim saznanjima, isporuke američkog naoružanja Ukrajini preko NATO nastavljaju i da do ponedeljka nije bilo promena u postojećem sistemu snabdevanja.

Govoreći za agenciju AFP na marginama Varšavskog bezbednosnog foruma u ponedeljak, Vitaker je rekao da nije upoznat sa bilo kakvim izmenama u postojećem mehanizmu isporuke oružja.

"Sjedinjene Američke Države nastavljaju da prodaju našu opremu i municiju evropskim i kanadskim saveznicima, koji ih zatim dostavljaju Ukrajini", izjavio je Vitaker.

"Ne znam ni za kakvu promenu tog programa", dodao je.

Vitaker je govorio o NATO mehanizmu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), preko kojeg članice Alijanse finansiraju kupovinu američkog naoružanja namenjenog Kijevu.

Njegove izjave usledile su nakon što je Fajnenšel tajms (Financial Times) u nedelju objavio, pozivajući se na anonimne evropske zvaničnike, da Vašington razmatra obustavu isporuka oružja preko mehanizma PURL zbog sporazuma o dizel gorivu koji je američki predsednik Donald Tramp u petak postigao sa Moskvom.

Foto: Jae C. Hong/AP

Spekulacije su se pojavile nakon što je Kijev nagovestio da neće obustaviti napade na ruske rafinerije ukoliko Vašington ne obezbedi obostrano primirje koje bi zaštitilo i ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Prema nepotvrđenim informacijama, trenutni uslovi energetskog primirja, koje je Tramp objavio, navodno znatno više odgovaraju Moskvi, jer bi obuhvatili samo rafinerije.

Vitakerove izjave u skladu su i sa porukama vrhovnog komandanta savezničkih snaga NATO u Evropi, američkog generala Aleksusa Grinkeviča, koji je na istom skupu pozvao evropske zemlje da povećaju isporuke oružja Ukrajini preko mehanizma PURL kao odgovor na ruske hibridne pretnje.

Međutim, Vitaker je za AFP naglasio da ne želi da komentariše "nepotvrđene izveštaje", ne pominjući direktno pisanje Fajnenšel tajmsa.

Metju Vitaker, američki ambasador pri NATO, tokom zvaničnog obraćanja. Foto: Paul Vernon/FR66830 AP

Ukrajina se suočava sa ozbiljnim izazovima uoči zime

Vitaker je priznao da Ukrajinu ove zime očekuju veliki izazovi, budući da Rusija nastavlja da napada njenu energetsku mrežu, dok Kijev raspolaže ograničenim zalihama sistema protivvazdušne odbrane.

"Ukrajina se suočava sa zimom tokom koje bi, ukoliko ne bude energetskog primirja, njena infrastruktura za snabdevanje električnom energijom i grejanjem mogla da bude pod velikim pritiskom", izjavio je.

"Potražnja za protivvazdušnom odbranom je veoma velika, a njena dostupnost verovatno nije na nivou koji bismo želeli", dodao je.

Nestanci električne energije već su počeli u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, dok se energetska mreža nalazi pod stalnim napadima.

Ruski udari u ponedeljak, samo dan nakon što je Tramp objavio postizanje energetskog primirja, pogodili su i vodosnabdevanje Kijeva, manje od dva meseca pre dolaska zimskih temperatura ispod nule.

Ipak, Vitaker smatra da je reč o "kratkoročnom izazovu", ističući da kompanije razvijaju alternativna rešenja tradicionalnim sistemima protivvazdušne odbrane.

"Vidimo da mnoge kompanije pokušavaju da pronađu nove i inovativne načine za obaranje projektila iz vazduha", rekao je.

"Na kraju ćemo rešiti ovaj problem. Mislim da je to kratkoročni izazov", dodao je.

Ukrajina razvija nove načine za obaranje ruskih dronova

Dok Rusija sve intenzivnije koristi dronove na mlazni pogon protiv Ukrajine, čiji je broj porastao desetostruko, sa 350 u junu na gotovo 3.500 u septembru, Kijev istovremeno pokušava da pronađe ekonomičnije načine za njihovo obaranje.

Pored upotrebe automatskih topova kalibra 20 milimetara ugrađenih u borbene avione F-16, Ukrajina je predstavila i nove modele bržih dronova-presretača, namenjenih borbi protiv ruskih bespilotnih letelica na mlazni pogon.

U Kijevu se takođe postavljaju automatske mitraljeske kupole širom grada, nakon što su ruske snage u oktobru počele da gađaju gradske mostove.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pohvalilo je rezultate ovih sistema u obaranju dronova na mlazni pogon.