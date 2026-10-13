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Kit Kelog, bivši specijalni izaslanik američkog predsednika, podržao je nastavak ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, ocenivši da one predstavljaju legitimne vojne ciljeve.

Kako prenosi portal The Gaze, pozivajući se na Ukrinform, Kelog je to izjavio tokom diskusije na Varšavskom bezbednosnom forumu.

Na pitanje kakav bi savet dao ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Kelog je pozvao na potpuno onesposobljavanje ruskih rafinerija nafte.

"Spalio bih svaku prokletu rafineriju nafte koju Rusija danas ima. Sve bih ih izbacio iz upotrebe. Rekao bih: naterajte ih da plate cenu, prenesite rat na njihov prag", naglasio je Kelog.

1/8 Vidi galeriju Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Foto: Printskrin Youtube, Nicholas Kamm / AFP / Profimedia, EPA Sarah Silbiger

Kelog: Ruske rafinerije su legitimni vojni ciljevi

Kelog, koji je i kopredsednik Centra za američku bezbednost pri institutu America First Policy Institute, istakao je da Ukrajina napada vojne ciljeve, dok Rusija nastavlja da gađa civilno stanovništvo i škole.

Pozvao je Kijev da nastavi sa dosadašnjom strategijom, uprkos složenosti takvog sukoba.

Među ključnim ciljevima čijim bi se uništavanjem Rusija suočila sa posledicama svoje agresije, penzionisani američki general-potpukovnik posebno je izdvojio naftnu i gasnu industriju.

"To je legitiman cilj. To je vojni cilj. I verujem da Ukrajina radi pravu stvar", izjavio je Kelog.

Istovremeno se založio za nastavak sveobuhvatne američke podrške Ukrajini, uključujući vojnu, finansijsku i ekonomsku pomoć.

Prema njegovoj proceni, kombinacija ukrajinskih napada na strateške ciljeve u Rusiji i povećane međunarodne podrške mogla bi na kraju da ubedi Vladimira Putina da nastavak rata nije moguć.

Ukrajina tvrdi da je onesposobila više od polovine ruskih rafinerijskih kapaciteta

Prema tvrdnjama ukrajinskog ministra odbrane Jevhenija Hmare, Ukrajina je do 4. oktobra onesposobila više od 51 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Samo tokom septembra ukrajinske snage pogodile su 12 velikih rafinerija nafte, dva postrojenja za preradu gasnog kondenzata i petrohemijskih proizvoda, kao i pet preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa.

Pored toga, gađani su i vojni i logistički ciljevi.

Kelogove izjave dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Tramp je potom objavio da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je odgovorio da je Ukrajina pristala na primirje, ali da Rusija nastavlja da napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.