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Finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen pozvala je na uvođenje potpune zabrane izdavanja turističkih viza ruskim državljanima na nivou Evropske unije, koja bi ostala na snazi sve dok Rusija ne okonča rat protiv Ukrajine.

"Sve dok Rusija nastavlja svoju invaziju, ruskim državljanima ne bi trebalo izdavati turističke vize. Ruski agresorski rat protiv Ukrajine sada je ušao u petu godinu. Nije ispravno da Rusi mogu da putuju u Evropu i uživaju u ovdašnjem načinu života i slobodama, dok njihova zemlja bombarduje domove Ukrajinaca", navela je Valtonen u saopštenju.

Poslednjih godina zemlje šengenskog prostora izdaju sve više turističkih viza ruskim državljanima. Samo prošle godine Rusima je izdato gotovo 500.000 turističkih viza širom Šengena.

"Finska je još 2022. godine odlukom vlade zabranila izdavanje viza Rusima za putovanja koja nisu neophodna", podsetila je Valtonen.

"Isto konačno mora da se dogodi i na nivou Evropske unije", naglasila je.

Elina Valtonen, ministarka spoljnih poslova Finske, tokom zvaničnog obraćanja. Foto: MSP Srbije

Finska traži zajedničku akciju Evropske unije

Valtonen je pozvala ostale države članice EU da potpišu zajedničko pismo Evropskoj komisiji.

"Pored potpune zabrane turističkih viza, u pismu se predlaže zabrana izdavanja šengenskih viza osobama iz užeg kruga ruskog predsednika Vladimira Putina, vizna ograničenja za ruske sportiste, kao i efikasno sprovođenje zabrane izdavanja viza ruskim sadašnjim i bivšim borcima, o kojoj su se države članice EU dogovorile ovog leta", objasnilo je finsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Finska ministarka oštro kritikovala Trampov dogovor sa Putinom

Valtonen je takođe oštro kritikovala sporazum između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

U nastojanju da snizi cene dizel goriva na američkim pumpama, Tramp je odlučio da ukine sankcije na izvoz ruskog dizela.

U intervjuu za novinsku agenciju Rojters, finska ministarka spoljnih poslova izjavila je da bi Sjedinjene Američke Države, kao predvodnik slobodnog sveta, trebalo da stoje uz Ukrajinu u njenoj odbrani od ruske agresije.

"Ostatak sveta treba da bude na strani žrtve, a svakako one zemlje koje i dalje žele snažno da brane ideju slobode", poručila je Valtonen.

Finska ministarka osvrnula se i na svoj predlog ostalim članicama Evropske unije da ograniče izdavanje turističkih viza ruskim državljanima.