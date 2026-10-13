UŽAS NA VENČANJU IZ SNOVA! Svatovi završili u bolnici nakon večere u luksuznom hotelu, polovina zvanica dobila teške simptome, hitno pokrenuta istraga!
- Oko 40 svatova se razbolelo tokom venčanja u luksuznom hotelu na Kosta del Solu, a sumnja se na trovanje hranom.
- Polovina od oko 80 gostiju imala je dijareju, povraćanje i druge simptome, pa su neki prevezeni u bolnicu.
- Španske zdravstvene službe pokrenule su istragu i uzimaju uzorke hrane sa venčanja na analizu.
Oko 40 svatova se razbolelo u jednom luksuznom hotelu tokom proteklog vikenda, a sumnja se da je najverovatnije reč o trovanju hranom.
Elegantan prijem na Kosta del Solu pretvorio se u haos nakon što je oko polovina prisutnih dobila bolne simptome, uključujući dijareju i povraćanje.
Raskošan meni pre pojave simptoma
Slavlje je počelo u subotu oko 14 časova koktelom dobrodošlice. Pre nego što su se razboleli, gosti su uživali u predjelima koja su uključivala pršutu i salmoreho, tradicionalnu hladnu čorbu sa juga Španije.
Zatim su zauzeli svoja mesta kako bi uživali u raskošnom meniju koji je obuhvatao rižoto sa škampima i meso sa holandez sosom, nakon čega je kao desert poslužen kolač milfej.
Međutim, zvanice su jedna po jedna počele da osećaju simptome trovanja hranom.
Neki su se razboleli iste večeri, uključujući jednu osobu u dva sata ujutru, dok su drugi osetili tegobe sledećeg jutra. Gosti su za list "TodoAlicante" izjavili da "nemaju predstavu šta je moglo biti" uzrok trovanja.
Polovina zvanica bolesna, intervenisala hitna pomoć
Prisustvovalo je oko 80 gostiju, od kojih se polovina razbolela, a mnogi su povraćali ili imali dijareju. Među ostalim simptomima bili su mučnina, grčevi u stomaku, malaksalost mišića i povišena temperatura.
Neki nisu bili u stanju da voze, pa su kolima hitne pomoći prevezeni u bolnicu na preglede, ali niko nije zadržan na lečenju.
Jedan gost je izjavio: "Ako je u pitanju bio par, vozio je onaj ko se osećao malo bolje, ali bilo je i parova gde niko nije bio dovoljno dobro da sedne za volan, pa su morali da pozovu hitnu pomoć kako bi stigli do bolnice".
Nadležne službe pokrenule istragu
Regionalna delegacija za zdravstvo i zaštitu potrošača Španije pokrenula je istragu o "sumnji na epidemiju infekcije prenete hranom".
Nadležni "sprovode odgovarajuće inspekcijske postupke", što uključuje i uzimanje uzoraka hrane sa venčanja radi laboratorijskih analiza.
Sličan incident u drugom španskom hotelu
Prošle godine je više od 100 turista, uključujući bebu od 15 meseci i desetine dece, pogođeno stomačnim virusom sa povraćanjem u jednom hotelu na španskoj obali.
Maloletnici su bili među 47 osoba koje su hitno prebačene u bolnicu zbog sumnje na trovanje salmonelom u hotelu sa četiri zvezdice „Izan Cavanna“, u popularnom španskom letovalištu La Manga blizu Mursije.
(Kurir.rs/Sun)