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Oko 40 svatova se razbolelo u jednom luksuznom hotelu tokom proteklog vikenda, a sumnja se da je najverovatnije reč o trovanju hranom.

Elegantan prijem na Kosta del Solu pretvorio se u haos nakon što je oko polovina prisutnih dobila bolne simptome, uključujući dijareju i povraćanje.

Raskošan meni pre pojave simptoma

Slavlje je počelo u subotu oko 14 časova koktelom dobrodošlice. Pre nego što su se razboleli, gosti su uživali u predjelima koja su uključivala pršutu i salmoreho, tradicionalnu hladnu čorbu sa juga Španije.

Zatim su zauzeli svoja mesta kako bi uživali u raskošnom meniju koji je obuhvatao rižoto sa škampima i meso sa holandez sosom, nakon čega je kao desert poslužen kolač milfej.

Međutim, zvanice su jedna po jedna počele da osećaju simptome trovanja hranom.

Neki su se razboleli iste večeri, uključujući jednu osobu u dva sata ujutru, dok su drugi osetili tegobe sledećeg jutra. Gosti su za list "TodoAlicante" izjavili da "nemaju predstavu šta je moglo biti" uzrok trovanja.

Polovina zvanica bolesna, intervenisala hitna pomoć

Prisustvovalo je oko 80 gostiju, od kojih se polovina razbolela, a mnogi su povraćali ili imali dijareju. Među ostalim simptomima bili su mučnina, grčevi u stomaku, malaksalost mišića i povišena temperatura.

Neki nisu bili u stanju da voze, pa su kolima hitne pomoći prevezeni u bolnicu na preglede, ali niko nije zadržan na lečenju.

Jedan gost je izjavio: "Ako je u pitanju bio par, vozio je onaj ko se osećao malo bolje, ali bilo je i parova gde niko nije bio dovoljno dobro da sedne za volan, pa su morali da pozovu hitnu pomoć kako bi stigli do bolnice".

Nadležne službe pokrenule istragu

Regionalna delegacija za zdravstvo i zaštitu potrošača Španije pokrenula je istragu o "sumnji na epidemiju infekcije prenete hranom".

Nadležni "sprovode odgovarajuće inspekcijske postupke", što uključuje i uzimanje uzoraka hrane sa venčanja radi laboratorijskih analiza.

Sličan incident u drugom španskom hotelu

Prošle godine je više od 100 turista, uključujući bebu od 15 meseci i desetine dece, pogođeno stomačnim virusom sa povraćanjem u jednom hotelu na španskoj obali.