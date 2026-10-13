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Američki predsednik Donald Tramp ismevao je demonstrantkinju koju su njegove pristalice fizički napale tokom predizbornog skupa u Jangstaunu, u američkoj saveznoj državi Ohajo. Žena je nosila majicu sa natpisom "Objavite Epstajnove dosijee", a nakon sukoba sa drugim učesnicima skupa policija ju je izvela iz dvorane.

Na snimcima incidenta vidi se kako muškarac gura demonstrantkinju, udara je u lice i hvata za kosu. Dok je policija intervenisala, Tramp je demonstrantkinju nazvao plaćenom provokatorkom, a zatim se rugao njenoj telesnoj težini.

Tramp ismevao demonstrantkinju dok ju je policija izvodila

Incident se dogodio sinoć, dok je Tramp govorio o demokratskom kandidatu za Senat Šerodu Braunu. Deo publike okrenuo se prema sukobu na tribinama, a okupljeni su počeli da skandiraju "USA".

"Ona je plaćena demonstrantkinja. Svi su oni plaćeni. Plaćaju ih levičari kako bi uništili našu zemlju. Oni su ološ", rekao je Tramp, ne iznoseći dokaze za tvrdnju da je demonstrantkinja dobila novac.

Potom je nastavio da komentariše njen fizički izgled, pogrešno je nazivajući muškarcem.

"Vraća se kući mami. Pogledajte ga, užasan je. Zar ne volimo policiju? Mora na dijetu. Debeo je. Mora brzo na dijetu. Svi moramo", rekao je Tramp.

Napadač ostao u dvorani

Snimci prikazuju kako jedan od Trampovih pristalica udara ženu u lice, a zatim je hvata za kosu i pokušava da joj gurne glavu prema podu.

Policajci su prekinuli sukob i izveli demonstrantkinju iz dvorane, dok je muškarac koji ju je napao ostao među okupljenima.

Prema snimku koji je objavio Foks njuz, napadač se nakon incidenta pozdravljao sa drugim učesnicima skupa.

Za sada nema potvrde da je priveden, niti je saopšteno da li će protiv njega biti podneta prijava.

Predizborni skup uoči izbora za Kongres

Tramp je održao skup u Jangstaunu kako bi podržao republikanskog senatora Džona Hjusteda, koji će se na izborima 3. novembra suočiti sa demokratskim protivkandidatom Šerodom Braunom.

Tokom govora kritikovao je demokratske političare, a skup su obeležili i drugi incidenti, uključujući protest žene koja je nosila meksičku zastavu.

Natpis na majici napadnute demonstrantkinje odnosio se na dokumenta povezana sa pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom, osuđenim seksualnim prestupnikom.