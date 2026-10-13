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Ispovest jednog policajca izazvala je snažne emocije u grčkom gradu Jerapetri, gde je situacija sa obezbeđivanjem oko 500 migranata i dalje izuzetno teška, prenosi CRETA24. Policajac je emotivno opisao svoja osećanja i misli nakon što se među izbeglicama susreo sa desetinama male dece.

U objavi na Fejsbuku naveo je da nije mogao da zadrži suze kada je ugledao decu, jer je, kako je istakao, "u njihovim očima video svoje ćerke". To iskustvo ga je duboko potreslo i navelo da razmisli šta bi želeo da se njegova deca nađu u istoj situaciji.

"Plakao sam kao čovek, kao otac"

"Među njima je bila dvogodišnja devojčica sa bratom i sestrom od šest i pet godina. Mokri. Iscrpljeni. Sami sa majkom, bez ičega svog. A ja, čovek koji je toliko toga video, stajao sam tamo i slomio se. Jer sam u njihovim licima video svoje ćerke. Moju mlađu, koja ima 18 meseci. I stariju, koja ima šest godina. Moje dvoje dece. I pomislio sam: ako bi se sutra, iz bilo kog razloga, moja deca našla tamo, mokra, iscrpljena, na otvorenom prostoru, šta bih želeo? Šta bih želeo da neko učini za njih? Plakao sam. Ne stidim se da to kažem. Plakao sam kao čovek, kao otac, kao neko u kome nešto još nije umrlo posle toliko godina provedenih u ovom poslu", napisao je policajac.