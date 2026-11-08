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Broj slučajeva malih boginja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) premašio je 5.000 u ovoj godini, a oboleli su registrovani u 45 saveznih država, saopštio je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Potvrđeno je ukupno osam smrtnih slučajeva povezanih sa malim boginjama, a od toga je šest bilo u Pensilvaniji, jedan u Njujorku i jedan u Viskonsinu, preneo je danas ABC njuz.

U Pensilvaniji je preminuo nevakcinisani stanovnik okruga Džeferson, dok je u Viskonsinu preminula beba, što je prvi smrtni slučaj od malih boginja u toj državi još od 1990. godine.

Prema navodima CDC, 18 slučajeva zabeleženo je među međunarodnim posetiocima SAD.

Prema podacima savezne zdravstvene agencije, oko 96 odsto slučajeva zabeleženo je među ljudima koji nisu vakcinisani.

Najveći udeo slučajeva zabeležen je među osobama starosti od pet do 19 godina.

CDC preporučuje da ljudi prime dve doze MMR vakcine, prvu u uzrastu od 12 do 15 meseci, a drugu između četvrte i šeste godine pre polaska u školu.

Podaci CDC pokazuju da stope vakcinacije beleže pad poslednjih godina.

Tokom školske 2025/2026. godine 92,4 odsto dece koja kreću u vrtić primilo je MMR vakcinu, pokazuju podaci.

To je manji procenat u osnosu na 95,2 odsto vakcinisanih u školskoj 2019/2020. godini, pre pandemije koronavirusa.