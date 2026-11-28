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Najmanje 35 osoba povređeno je danas tokom antivladinih protesta u Tirani, na kojima je došlo do sukoba demonstranata i policije, dok je najmanje 10 osoba privedeno, preneli su albanski mediji.

Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Albanije, do 18 časova u Univerzitetsku bolnicu za traumatologiju i Univerzitetski klinički centar "Majka Tereza" javilo se ukupno 35 povređenih, prenosi Euronews Albanija.

1/16 Vidi galeriju Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

U bolnici za traumatologiju zbrinuto je 30 osoba, među kojima devet policajaca, 12 demonstranata, šest predstavnika medija, uključujući jednu stranu državljanku, kao i tri prolaznika.

Još pet osoba zbrinuto je u Univerzitetskom kliničkom centru, među kojima su tri policajca, jedan demonstrant i jedan pripadnik obezbeđenja.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Ministarstvo je saopštilo da je četvoro povređenih u međuvremenu napustilo bolnice, dok se ostali nalaze u stabilnom zdravstvenom stanju i primaju medicinsku pomoć.

Protest, organizovan na nacionalnom nivou povodom Dana nezavisnosti Albanije, počeo je okupljanjem građana na trgu Skenderbeg oko 10 časova, nakon čega su demonstranti krenuli u marš prema sedištu vlade premijera Edija Rame.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Napetosti su eskalirale oko podneva, kada su pojedini demonstranti bacali kamenice, metalne i drvene predmete, petarde i molotovljeve koktele na policiju i državne institucije. Došlo je i do požara na ulazu u zgradu Ministarstva poljoprivrede.

Policija je odgovorila upotrebom suzavca, vodenih topova i, prema pisanju albanskih medija, gumenih metaka. Suzavac je korišćen i uz pomoć dronova, dok su policijske snage intervenisale na više lokacija u centru prestonice.

Prema saopštenju policije, najmanje 10 osoba privedeno je zbog sumnje da su učestvovale u vandalizmu i napadima na policijske službenike i državne institucije.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Sukobi su nastavljeni i u popodnevnim časovima na trgu Skenderbeg, gde su policijske snage pokušavale da rasteraju okupljene demonstrante.

Protest je održan na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, a organizovan je zbog nezadovoljstva građana radom vlade premijera Edija Rame i zahteva za njegovim odlaskom sa vlasti.