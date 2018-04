SMENJENI DIREKTOR FBI OGORČEN: Tramp vlada kao mafijaški don!

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp je okoreli lažov koji se ponaša kao mafijaški don, tvrdi Džejms Komi, bivši direktor Federalnog istražnog biroa (FBI).



On to tvrdi u svojoj knjizi „Velika lojalnost: Istina, laži i vođstvo“, koja će izaći iz štampe za sedam dana, a njegovi opisi šefa Bele kuće predstavljaju osvetu čoveku koji ga je smenio pre 11 meseci.



Okoreli lažov



- Tramp je okoreli lažov opsednut detaljima o sebi. On je nepošten predsednik, bez predstave o stvarnosti i vrednostima institucija. Vođen egom, on zahteva lojalnost na način na koji to čine mafijaški donovi. On želi da bude bos kome se daje zakletva lojalnosti. Prvi susret s njim kad je zahtevao lojalnost podsetio me je na ceremoniju Semija Bika Gravana iz Koze nostre koji me uvodi u mafiju - napisao je Komi.



On dodaje da predsednički mandat Donalda Trampa ugrožava sve što je dobro u ovoj zemlji.

- Njegova administracija je kao šumski požar koji ne mogu obuzdati etički lideri unutar vlade. On pokušava da zamuti granicu između sprovođenja zakona i politike. Lično me je pritiskao u vezi sa istragom o mešanju Rusije u predsedničke izbore - napisao je Komi.



Bivši šef FBI kaže da ga je Tramp ispitivao o navodnom špijunskom dosijeu u kojem se tvrdi da je plaćao prostitutkama u Moskvi da mokre po krevetu Baraka i Mišel Obame.

- Smetala mu je ideja da postoji čak jedan procenat šanse da njegova supruga Melanija poveruje u priču o „zlatnom tušu“ - kaže Komi.



Odaje tajne



- Džejms Komi je dokazani lažov. Skoro svi u Vašingtonu su mislili da ga treba otpustiti zbog toga što je užasno loše radio posao sve dok ga nisam otpustio. On je odavao tajne informacije, zbog čega bi trebalo da bude gonjen. Lagao je u Kongresu pod zakletvom. On je slaba i lažljiva kugla slina koja je, što je vreme dokazalo, bila užasan direktor FBI. Bila mi je čast da otpustim Džejmsa Komija - poručio je Tramp.

IZVODI iz knjige

Plašio se da Melanija ne poveruje u priču o „zlatnom tušu“ i ruskim prostitutkama

Trampovo lice izgleda pomalo narandžasto sa svetlim polumesecima ispod očiju, to su ostaci naočara koje koristi dok se sunča

Njegova kosa je impresivno začešljana i svetložuta, a kad se čovek u nju zagleda, čini se da je zaista njegova. Koliko li mu vremena treba da se ujutru sredi?

Uživo izgleda niže nego na bini, a njegove ruke su dosta manje, mada mi to nije neobično

