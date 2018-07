PUTIN IMA U PLANU JOŠ JEDAN KAPITALNI OBJEKAT: Razmatra se podizanje mosta od ostrva Sahalin do Rusije!

"Znam da se pitanje gradnje mosta između Sahalina i kopna odavno razmatra, decenijama. I, kao što vaši poslanici navode u pismu, to je dugogodišnji san onih koji žive na Sahalinu, a to bi bio i značajan faktor za stanovništvo da može da dođe do obale u bilo koje doba godine, po svakom vremenu, sve je jasno.

To bi dovelo do razvoja severa Habarovskog kraja. Naložio sam Vladi da sve to prouči. Videćemo“, rekao je Putin na sastanku sa guvernerom Sahalinske oblasti Olegom Kožemjakom.

Путин поручил правительству заняться вопросами строительства моста на Сахалин: https://t.co/Qi5Ac0rfMQ pic.twitter.com/lvFboGh0rP — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) July 24, 2018

Ideja o izgradnji mosta na Sahalinu stara je već decenijama i to pitanje je više puta pokretano od sredine 20. veka. Još je u Staljinovo doba postojao plan da se veliko ostrvo poveže sa kopnenim delom Rusije, ali tada se nije spominjao most, nego železnički tunel ispod Tatarskog moreuza. Međutim, ta ideja nije realizovana. Pitanje povezivanja dveju obala mostom ili tunelom ponovo je pokrenuto 2007. godine.

Tokom direktne linije 7. juna 2018. godine Putin je istakao značaj mosta za stanovnike Sahalina. On je tada naveo da je neophodno proceniti problem sa različitih strana — ekonomsku efikasnost, geopolitičke okolnosti i potrebu za razvojem infrastrukture.

