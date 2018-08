SMRTONOSNI IZAZOV ZALUDEO TINEJDŽERE: Australijanci u metrou izvode vratolomije, policija nemoćna da ih zaustavi (VIDEO)

Ova nelegalna disciplina podrazumeva da se osoba pridržava za zadnji deo voza i da tako putuje određenu deonicu. Iako je veoma opasno i nezakonito, ovaj bizarni trend beleži rast u poslednje dve godine. Naime, 2016. godine uhapšeno je 43 osobe, dok je u 2017-oj godini taj broj iznosio 110 uhapšenih.

"Izgleda da su tinejdžeri najveći uživaoci ove gluposti. Nema ničega što je kul u tome, to je idiotsko ponašanje i način na koji se život dovodi u opasnost, i to ne samo "surfera" već i živote drugih. Mi to moramo da zaustavimo. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 5.500 hiljada dolara, a ljudi moraju da shvate da se ljudsko telo ne podudara sa 400 tona voza", rekao je Endri Konstans, ministar saobraćaja.

