STVARI U 2018. ZBOG KOJIH JE SVET POSTAO BOLJI: U moru loših vesti ovo vam je SIGURNO PROMAKLO

1. Prvi put u istoriji, smanjen broj siromašnih

U septembru je Brukings institut objavio da je prvi put od kako se beleže ti podaci, više od polovine svetske populacije nije siromašno, već su pripadnici srednje klase ili bogati. Pod pojmomo pripadnika srednje klase uglavnom se podrazumevaju oni koji sebi mogu da priušte putovanja, odlazak u bioskop, pozorište, koji mogu da sebi kupe automobil.

Procenat ljudi koji žive ispod granica siromaštva pao je sa 36 odsto 1990. godine na oko devet odsto ove godine.

2. Oporavlja se ozonski omotač

Prema najnovijoj proceni stanja ozonskog omotača, gornji sloj iznad severne hemisfere verovatno će biti potpuno popravljen do 2030-ih, a ceo sloj do 2060. godine, kaže UN. Stručnjaci kažu da je to izuzetan preokret koji pokazuje šta je sve moguće uz globalnu akciju.

3. Gorile više nisu kritično ugrožene

Planinske gorile iz centralna uklonjene su sa liste najugroženijih vrsta. Poslednji podaci pokazuju da je njihov broj porastao sa 620, koliko ih je bilo 1989. godine na oko 1.000 danasa. Devedesetih godina su počele velike akcije organizacija za zaštitu divljih životinja, koje su urodile plodom. Gorile su bile na rubu izumiranja, najviše zbog lovokradica, navodi "Radio Slobodna Evropa".

4. Herat očišćen od mina

Avganistanski region Herat je u februaru ove godine konačno potpuno očišćen od mina, od kojih su mnoge postavljene još 1980-ih godina. Godinama kasnije su ljudi ginuli od njih, ali je jedna britanska grupa deminera nakon decenije posla konačno taj region učinila čistim od mina.

5. Smanjen broj samubistava

Prema pisanju "The Economist", globalna stopa samoubistava je pala za 38 odsto u odnosu na 1994. godinu, koja je važila za godinu sa rekordno mnogo samoubistava. Međutim, postoje i izuzeci poput SAD gde je stopa samoubistava i dalje u porastu.

6. EU spasava pčele

EU se u aprilu složila da zabrani grupu insekticida koji su povezani sa dramatičnim smanjenjem broja pčela. Eksperti iz 28 država dogovorili su se da zabrane upotrebu tri otrovna neonikotinoida, šest godina nakon što je Evropska agencija za bezbednost hrane zaključila da su te hemikalije štetne za pčele.

7. Indija dekriminalizovala homoseksualnost

Vrhovni sud u Indiji ukinuo je zabranu seksualnih odnosa među ljudima istog pola. Taj zakon je postojao još iz kolonijalnog doba. Gej seks je ponovo postao krivično delo u Indiji 2013. godine. Međutim, vrhovni sud nacije je glasao za rušenje ovog zakona u septembru, donoseći odluku da homoseksualniseksualni čin "među punoletnim odraslim licima" nije zločin.

8. Zabranjen komercijalni ribolov na Arktiku

Međunarodni sporazum zabranio je komercijalni ribolov na Arktiku. Kako otapanje leda stvara novi potencijal za eksploataciju na Arktiku, zabrana potpisana u oktobru ima za cilj da zaštiti veći deo krhkog ekosistema. Komercijalni ribolov biće zabranjen na značajnom prostoru Arktika prema sporazumu potpisanom na Grenlandu.

Kurir.rs/ Positive News

