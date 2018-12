PUTIN OTKRIO ZAŠTO OKO VRATA UVEK NOSI KRST KOJI MU JE MAJKA DALA! ŠOK PRIČA: Izbio je požar i istrčao sam nag! Mislio sam da je IZGOREO, a onda... (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je rođen u SSSR, gde je i odrastao. U to vreme komunizma svako javno ispoljavanje vere je bilo zabranjeno. Danas možemo da vidimo da redovno posećuju crkvene službe kada su veliki praznici u pitanju i da nosi krst oko vrata. Ovaj detalj je postao zanimljiv medijima širom sveta, kada je Putin prvi put postao predsednik Rusije 2000. godine. O tome je bilo reči i prilikom njegovog gostovanja u emisiji američkog novinara Larija Kinga 2000. godine na televiziji CNN.

King je istakao da se dosta govori o njemu i o veri. Ukazao je na činjenicu da Putin sada nosi krst i upitao ga je da li je religiozan i kakva su njegova osećanja po tom pitanju.

Putin je rekao da ne voli da priča previše o toj temi. Misli da su takve stvari svete za svakog čoveka.

"Ne treba svako svima da pokazuje svoje ispoljavanje vere, jer je to nešto što počiva unutar čovekovog srca. Što se tiče nošenja krsta, ranije to nisam nosio, sve dok mi ga majka nije dala prilikom moje posete Izraelu. Bio sam dva puta tamo. Prvi put na poziv ministra spoljnih poslova te zemlje, a drugi put kao turista sa porodicom.

Majka mi je dala krst da bi dobio blagoslov na grobu Gospoda. Ja sam to učinio i od tada ga stalno nosim sa sobom. Slučajno postoji jedna priča vezana za krst zbog čega sam odlučio da ga stalno nosim.

U Daši u blizini Sankt Peterburga je došlo do požara, jer je nešto pošlo pogrešno u sauni. Pre nego što sam ušao u saunu skinuo sam krst. Kada je izbio požar odmah sam sa prijateljem izašao nag odatle jer je sve bilo iznenada.

Mislio sam da sam da je vatra uništila krst, jer je bio običan, napravljen od aluminijuma. Bio sam iznenađen kada je jedan od radnika iz pepela uspeo da izvuče taj krst koji je ostao netaknut. Sve to me je zaprepastilo, ali ga od tada uvek nosim sa sobom. Jako cenim taj krst, jer je pripadao mojoj majci", rekao je on.

Potom ga je King upitao da li veruje u višu silu, na šta je Putin odgovorio da veruje u ljudska bića.

"Verujem u njihove dobre namere. Verujem u činjenicu da smo svi došli na ovaj svet da bi činili dobro. Ako to učinimo svi zajedno, onda nas očekuje veliki uspeh. Bez obzira na naše međuljudske odnose, važno je postići krajnji cilj, udobnost u svom srcu," istakao je Putin.

