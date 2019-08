NEMAČKA OTVARA VRATA ZA NOVE RADNIKE PO NIKAD BOLJIM USLOVIMA: Ne treba vam EU pasoš, Nemci neće imati prednost pri zapošljavanju, a evo šta treba da znate

Prema njegovim rečima, prema novom zakonu, svako ko je u svojoj domovini stekao kvalifikaciju koja je ravnopravna - po standardima koji za tu vrstu kvalifikacije važe u Nemačkoj - može pod olakšanim okolnostima da se useli u Nemačku, kako bi radio ili tražio prikladan posao.

Majer navodi da je vašno dobro poznavanje nemačkog jezika: u nekim oblastima je dovoljno znati osnove jezika, za zapošljavanje je potreban nivo B1, a za mesto u obrazovanju B2.

"Nama je važno da se uslovi za dolazak u Nemačku provere pre planiranog dolaska. To će se obavljati preko diplomatskih predstavništava", rekao je on.

Državni sekretar u MUP-u Nemačke je naveo da treba napomenuti da postoji i mogućnost dokvalifikacije u Nemačkoj.

"Znači - ako neki stepen kvalifikacije nije dovoljan za izdavanje dozvole za useljavanje radi zapošljavanja onda se tom kandidatu može omogućiti da potrebnu dodatnu kvalifikaciju stekne i u Nemačkoj", pojasnio je Majer.

On je naglasio da pravilo o zapošljavanju građana zapadnog Balkana nema veze s novim zakonom o useljavanju stručne radne snage.

"Pravilo o zapošljavanju građana zapadnog Balkana sadrži i mogućnost zapošljavanja i polukvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika", rekao je Majer i dodao da je to dovelo do toga da za nekvalifikovane radnike obrada podataka traje vrlo dugo.

"Ne bih rekao da će u svim predstavništvima doci do gužvi i zastoja - jer se novi zakon ciljano obraća samo kvalifikovanim radnicima", istakao je on.

Na pitanje koje pravilo će imati prednost, s obzirom da pravilo o zapošljavanju građana zapadnog Balkana ističe krajem 2020, državni sekretar u MUP-u Nemačke kaže da pravilo o zapadnom Balkanu nije ni sa čim povezano sa novim zakonom.

"Još nije odlučeno da li će ovo pravilo biti produženo", rekao je Majer i dodao: "Narednih meseci ćemo, i to ne samo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, intenzivno da se bavimo pitanjem, da li produžiti ili ne".

On je naveo da ko ispunjava uslove za useljavanje po oba pravila može da izabere ono koje je za njega povoljnije.

"Ako neko ne ispunjava zahteve za useljavanje po novom zakon onda za tu osobu još uvek postoji mogućnost useljavanja u Nemačku na osnovu pravila o zapadnom Balkanu", istakao je Majer.

On je napomenuo da je kroz meru o zapošljavanju građana zapadnog Balkana u Nemačku došao velik broj polukvalifikovanih i nekvalifikovanih i najvećim delom i starijih radnika što budi bojazni da bi Nemačka mogla biti suočena sa dodatnim opterećenjima povezanim sa penzijom ovih radnika.

Po novom zakonu, stariji od 45 godina će još u svojoj domovini morati da dokažu da su dovoljno uplaćivali u penzijsko osiguranje, što je jedna mogućnost; druga je da na novom radnom mestu u Nemačkoj zaraduju najmanje 3.600 evra bruto, rekao je Majer.

Što se tiče dovođenja porodice, on navodi da se ništa nije promenilo.

"Moraju biti ispunjeni uslovi koji važe i danas a to su: dovoljno veliki prostor za stanovanje i mogućnost materijalnog izdržavanja porodice", zaključio je Majer.

Na upit Dojče velea, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je objašnjeno da će za vreme preklapanja dva pravila, za stručnjake biti bolje da svoj proces useljavanja obave putem novog zakona - jer on nudi veću pravnu sigurnost.

Prednost pravila o zapadnom Balkanu je - da nije potrebno priznanje diploma nego je za useljavanje dovoljan radni ugovor poslodavca u Nemačkoj.

