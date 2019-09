KADA RUSKI MILIJARDER SREĐUJE ŠKOLU TU SU ZLATNI TOALETI, FONTANE I MERMER: Sada deca neće morati da idu u Versaj ili Luvr! (VIDEO)

Знаете фразу — чисто не там где убирают, а там где не мусорят?! - дак вот в такой школе как на Вторчермете точно не захочется ничего портить и «расписывать»… да и учиться, возможно, в такой школе тоже будет напряженно, хотя.. Сделал такой подарок в виде ремонта бывший ученик — владелец компании Сима ленд - Андрей Симановский, кстати, он там учился вместе с Высокинским)) Кто ведёт ребёнка в школу, много нас тут? _________________________________ #школа #вторчермет #106школа #дети #ремонт #лувр #екб #екатеринбург #сималенд #высокинский #симановский #ученик #яндекс #таксист #яндекстаксист #яндекстакси #запискитаксиста #дневниктаксиста #такси

