BREGZIT ZADAJE DŽONSONU VELIKE MUKE: Premijer našao način da reši problem granice sa Irskom, ali mnogi misle da je ova ideja SULUDA! (VIDEO)

Britanski premijer Boris Džonson razmatra mogućnost podizanja mosta između Škotske i Severne Irske kako bi rešio problem u vezi sa "bekstopom". Roba sa britanskog ostrva do sada je brodovima stizala u Severnu Irsku, ali je problem u tome što je Irsko more carinska zona Evorpske unije. Britanskim mostom bi taj problem bio rešen.

Premijer je navodno zatražio od vladinih zvaničnika da analiziraju troškove i rizike izgradnje mosta preko Irskog mora dugog 45 kilometara.

Demokratska unionistička partija (DUP) u Severnoj Irskoj podržala je prošle godine Džonsonov plan za izgradnju "Bregzit mosta", koji bi povezivao jugozapadnu Škotsku s Larnom u Severnoj Irskoj, ali su neeksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata jedan od mogućih rizika takvog projekta, prenosi Čenel 4 Njuz.

Džonson je zatražio od zvaničnika da ispitaju "gde bi taj novac mogao da se nađe" i razmotre moguće "rizike vezane za projekat", od kojih je jedan "municija iz Drugog svetskog rata u Irskom moru".

Ministarstvo saobraćaja navodno je sastavilo dokument o planovima za izgradnju posle razgovora sa DUP i bivšim državnim sekretarom Krisom Grejlingom.

Prošle godine, Džonson je izazvao podsmešljive reakcije kada je, dok je još bio ministar spoljnih poslova, izneo ideju o izgradnji mosta.

"Ono što treba da uradimo jeste da izgradimo most između naših ostrva. Zašto to ne uradimo? Možemo da učinimo još toliko toga i u aktuelnom pristupu Bregzitu me rastužuje što smo u opasnosti da ne verujemo u sebe, da ne verujemo u Britaniju", rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Sadžid Džavid je na to reagovao podsmehom: "Let od Birmingema do Belfasta je odložen. Voleo bih da imamo most. Ček'...."

Predsednik škotske Konzervativne partije Rut Dejvidson izjavila je tada da Boris treba "malo da ućuti" i prestane da daje sulude predloge.

Kurir.rs/San

Foto: EPA

Kurir